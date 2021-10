Skal ha solgt store mengder narkotika

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 30 år gammel mann fra Stavanger, en 32 år gammel mann fra Nord-Norge og en 32 år gammel kvinne fra Østlandet.

Når det gjelder 30-åringen fra Stavanger skal han i perioden fra mars 2018 til august 2019 fra en adresse på Klepp og andre steder i Norge ha kjøpt jevnlig over internett 200 gram kokain, 11.000 ecstasytabletter, 200 gram ecstasy-pulver, 31.000 Rivotril-tabletter, 82.000 Xanor-tabletter, 25.000 Alprazolam-tabletter og 31.000 Valium-tabletter.

I samme periode skal han også ha solgt over internett til sammen 1,6 kilo amfetamin, 214 gram kokain, samt sendt 338 ecstasytabletter til den 32 år gamle kvinnen.

Innførte dopingmidler

Tiltalen lyder også på at 30-åringen i den aktuelle perioden innførte 208.000 milligram med dopingmidler til Norge fra utlandet. Han skal også ha sendt 1.220.389 milligram dopingmidler til kvinnen på Østlandet.

Politiet skal ha vært hjemme hos 30-åringen 27. august 2019. Der skal han ha oppbevart 876 gram amfetamin, samt en hagle med diverse ammunisjon.

Når det gjelder 32-åringen fra Nord-Norge skal han i perioden fra desember 2018 til mars 2019 jevnlig over internett ha kjøpt til sammen 660 gram amfetamin og 15 gram kokain. I samme periode skal han ha solgt 126 gram amfetamin og godt over 10.000 narkotiske tabletter.

Han skal også i perioden fra 17. oktober 2018 til 23. april 2020, som administrator på et nettsted og i samarbeid med andre, ha omsatt minst 1.220.389 milligram med dopingmidler til kjøpere over hele Norge.

I perioden fra juni til 4. oktober i fjor skal han også ha oppbevart 2066 gram amfetamin i en bolig i Oslo.

Bestillinger

Den 32 år gamle kvinnen er tiltalt for at hun i perioden fra november 2018 til mars 2019 medvirket jevnlig til salg av til sammen 208 gram amfetamin, 248 gram kokain, 518 gram cannabis og 200 ecstasytabletter ved at hun mottok bestillinger på narkotika fra de to andre tiltalte, som hun deretter skal ha sendt i posten til den enkelte kjøper. I samme periode skal hun ha sendt 100 gram amfetamin til mannen i Nord-Norge etter avtale med mannen fra Stavanger.

Kvinnen skal i samme periode ha overlevert 200 gram amfetamin og omkring 4000 narkotiske tabletter til en navngitt person etter avtale med mannen fra Stavanger. Etter å ha mottatt dopingmidler fra mannen i Stavanger skal hun også ha videresolgt dette til en rekke kjøpere etter avtale med mannen fra Stavanger.

14. januar i fjor skal hun også ha oppbevart et elektrosjokkvåpen.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, 8. november i år og det er satt av ti dager til hovedforhandlingen. Det er tatt forbehold om å inndra 86.000 kroner fra Stavanger-mannen, 100.000 kroner fra mannen fra Nord-Norge og 68.000 kroner fra kvinnen. I tillegg er det tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av diverse datautstyr, mobiltelefoner og SIM-kort fra de tre.

