Hevdet han skulle få arbeid der han ville tjene gode penger uten å betale skatt

Den 21 år gamle mannen erkjente seg delvis skyldig etter tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. juni i fjor oppbevarte han 602 gram hasj og 14 gram cannabis i boligen sin.

21-åringen forklarte at han fikk narkotikaen overlevert til seg fra en bekjent som han møtte på byen. Ifølge 21-åringen tilbød den bekjente ham arbeid der han ville tjene gode penger uten å betale skatt, noe som også hadde vært et tema ved en tidligere anledning. Han forklarte i retten at han trodde at det var arbeid på en restaurant. Han forklarte også at han skal ha gitt den bekjente beskjed om at han denne kvelden ikke kunne diskutere noe jobbtilbud der og da fordi han var full.

Han skal da ha fått en ryggsekk av den bekjente som han ble bedt om å ta med hjem, med beskjed om at de skulle snakkes nærmere om muligheten for arbeid dagen etter.

21-åringen forklarte også at da han våknet neste morgen oppdaget narkotikaen. Han pakket da narkotikaen inn i gaffateip på grunn av sterk lukt. Han hevdet også at han utover dette ikke hadde hatt noen befatning med narkotikaen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 21-åringens forklaring ikke var troverdig når det gjaldt omstendighetene rundt oppbevaringen av narkotikaen. Retten kom også til at han var kjent med at ryggsekken inneholdt narkotika og at det var meningen at han skulle selge stoffet videre.

Straffen ble fengsel i 75 dager der han får fradrag for to dager i varetekt.

