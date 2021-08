Derfor ble kranbilen avskiltet på stedet

En utenlandsk registrert kranbil på oppdrag for et norsk selskap ble avskiltet på stedet under en tungtransportkontroll på E 39 ved Krossmoen kontrollstasjon.

Kranbilen var benyttet i Norge siden januar 2021. Kjøretøyet skulle vært omregistrert etter 30 dager i henhold til gjeldende regler. I tillegg hadde kjøretøyet flere tekniske mangler og feil.

[ Stjal sykkel til 100.000 kroner ]

– Kjøretøyet ble og gitt bruksforbud for bruk på offentlig vei da det også var flere tekniske mangler blant annet på bremsesystemet, deler av eksosanlegget manglet, reservedekket var festet med et tau og det var oljelekkasjer fra krane og motor, heter det i kontrollrapporten fra Statens vegvesen.

– Fører og eier av kjøretøyet blir anmeldt for forholdene og det blir sendt rapport til Skatteetaten, opplyser Vegvesenet.

[ «Menn i helse»-prosjektet: – Mye skjuler seg bak den flotte fasaden ]

Ellers ble fører av en personbil som ble stoppet for kontroll pålagt å fjerne solfilm fra siderutene og klistremerker på kjennemerkene før videre kjøring ble tillatt.

Kontrollen fant sted torsdag.

[ Fratatt førerkortet: Ble tatt i 158 km/t ]