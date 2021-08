Ble tatt i 158 km/t

Rundt klokken 00.30, melder politiet på Twitter, at det har blitt avholdt en fartskontroll på RV 444 mellom Skeiane og Ganddal.

Det ble utferdiget fire forenklet forelegg, og to førere mistet førerretten og ble anmeldt i løpet av kontrollen.

De to sistnevnte ble målt til 118 km/t og 158 km/t i 80-sonen.

Tidligere på kvelden, rundt klokken 23, fikk fire personer bot for å ha kjørt for fort i 50-sonen i Høyebakken i Stavanger. Høyeste hastighet ble målt til 67 km/t.

Fra klokken 14.45 til 21.00 onsdag, gjennomførte politiet en trafikkontroll på Hillevågsveien i Stavanger. Denne resulterte i at sju førere fikk forelegg for bruk av mobiltelefon. To førere ble anmeldt for bruk av mobiltelefon. I tillegg ble en motorsyklist anmeldt for brudd på veitrafikkloven.