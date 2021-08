Stjal sykkel verdt 100.000 kroner

Tirsdag ble en dyr sykkel stjålet fra området Badedammen i Stavanger sentrum. Dagen etter fant eieren sykkel igjen, fastlåst på en adresse på Storhaug. Sykkelen hadde GPS-sporing.

Eieren av sykkelen ringte politiet og ba om bistand.

– Politiet bisto sykkeleieren. Vi ringte på døren til huset hvor sykkelen sto parkert. En mann kom ut. Han hadde nøkkel og låste opp sykkelen, forteller operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt til RA.

Kjenning av politiet

Mannen, som er i 40-årene, er en kjenning av politiet. Han er tatt inn til avhør.

– Det er e dyr sykkel. Ifølge eieren er den verdt 100.000 kroner, sier operasjonsleder Solheim.

Om sykkeltyven var klar over sykkelens verdi er uvisst.

Det er ikke uvanlig at politiet bistår ofre for kriminalitet i slike saker.

– Det hender titt og ofte at folk finner gjenstander som er stjålet fra dem på egen hånd, og ber om politiets hjelp til å få tingene tilbake igjen, sier Solheim.

August er høysesong

August er den måneden i året hvor det blir stjålet flest sykler her til lands. Aller verst er det i dagene rundt skolestart. August er måneden med gjennomsnittlig flest sykkeltyverier, etterfulgt av juni og september. I løpet av hele fjoråret ble 14.689 sykler meldt stjålet til forsikringsselskapene, ifølge bransjestatistikk fra Finans Norge. Det er en økning på 16 prosent fra året før, opplyser forsikringsselskapet If i en pressemelding 10. august.

– Tallene er i virkeligheten flere tusen høyere, fordi mange sykler med lav verdi ikke blir meldt stjålet, verken til forsikringsselskap eller politiet, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Perioden 19. til 26. august peker seg ut i tyveristatistikken vår. Dette er dager rett etter skole- og studiestart, og folk flest er tilbake til hverdagen etter en sommer hvor det kanskje har vært lite aktivitet på sykkelen, sier Clementz.

Han sier at det er viktig med en solid lås på sykkelen, men at dette ikke alltid er nok for å skremme tyven.

– Vær klar over at vaierlåser har liten motstandskraft mot verktøyene sykkeltyvene bruker. Bøylelåser volder som regel tyvene mye mer bry, ofte så mye at de ikke gidder å bruke tid på din sykkel engang, sier Clementz.

Av andre tips forsikringsselskapet gir mot sykkeltyveri er å låse sykkelen med to ulike låssystemer – da trenger sykkeltyven ulike verktøy. Det er også smart å feste sykkelen i noe solid og fastmontert, skriver If.

Ti tips til sykkeleiere

Velg en solid lås det vil ta lang tid å bryte opp. Pris og kvalitet henger som regel sammen.

Lås sykkelen med to ulike låssystemer, da trenger sykkeltyven ulike verktøy.

Fest sykkelen i noe solid og fastmontert.

Sett helst fra deg sykkelen der det er mange folk hele tiden, da er den mer ubehagelig å stjele.

Parker sykkelen der det er opplyst. Mørke portrom er en sykkeltyvs ønskedrøm.

Ta vare på kvitteringen, skriv opp rammenummeret på sykkelen og oppbevar det på et trygt sted. Registrer gjerne sykkelen i et sykkelregister.

Husk å ta av ekstrautstyr som sykkelcomputer før du forlater sykkelen. Ta med batteriet til elsykkelen når du parkerer.

Tar du av setet på sykkelen, gjør du den mindre attraktiv. Noen demonterer også forhjulet når de setter fra seg sykkelen.

Et tips for de virkelig vågale og dedikerte: Gjør sykkelen litt stygg ved å male eller lakke på den.

Når den ikke er i bruk, trives sykkelen best i en låst garasje eller bod.

Kilde: Forsikringsselskapet If