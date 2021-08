Må punge ut for å ha kjørt rundt på disse dekkene

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 onsdag. 74 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen i løpet av dagen, og dette var resultatet:

Et kjøretøy fikk kjøreforbud for overlast. Sjåføren måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt før videre kjøring.

– Det ble også gitt mangel og gebyr på 4000 kroner til en utenlandsk sjåfør som kjørte med dårlig dekk som hadde mønsterdybde under lovlig minimum, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på fire kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

Et vogntog fikk kjøreforbud på grunn av lengde som var over den lovlige lengden som er 19,5 meter.

– I tillegg var det 20 meter langt, og i henhold til kravene skal alle vogntog over 19,5 meter skal være utstyrt med skilt bak som viser lengder utover 19,5 meter, skriver vegvesenet.

Et vogntog lastet med laks fikk kjøreforbud grunnet store avrenninger bak semitraileren.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fem kjøretøy. Resultatet ble mangellapp for utbedring av feilene.

Et kjøretøy fikk gebyr på 8000 kroner for manglende bombrikke, og et dokumentgebyr på 500 kroner.

