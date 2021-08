Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 onsdag og resultatet var følgende:

41 tunge kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt. Et kjøretøy fikk gebyr på 2450 kroner for overlast, og her måtte det avlastes/omlastes for videre kjøring.

En utenlandsk spesialtransport som hadde lang last fikk kjøreforbud på grunn av feil merking på kjøretøyet. Sjåføren måtte ordne det før vedkommende fikk fortsette.

I tillegg til kontroll av tunge kjøretøy er det utført 13 forenklede kontroller for varebiler og personbiler. Det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet. En varebil fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Det var 300 kilo over den lovlige vekten som bilen ble registrert for. sjåføren måtte laste av før videre kjøring.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på tre kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

Det ble også gitt 8000 kroner i gebyr for manglende bombrikke på et kjøretøy, mens et annet kjøretøy fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokument.

[ Fikk ikke kjøre videre da dette fosset ut av vogntoget ]