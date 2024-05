Helsesektoren dominerer oversikten over hvilke yrker som mangler arbeidskraft i Navs ferske bedriftsundersøkelse for 2024 (se hele lista lenger ned i saken).

Et manko på 4.250 sykepleiere og spesialistsykepleiere, 3.100 helsefagarbeidere og 1.950 personer i andre helseyrker, er fasiten Nav kommer med. Det tilsvarer mer enn antall ansatte på Sykehuset Østfold, landets 4. største sykehus målt i pasientgrunnlag.

Totalt estimerer Nav en arbeidskraftmangel på 43.600 personer innenfor alle næringskategorier. Mangelen er klart størst innen helse- og sosialtjenester, hvor det er estimert et behov på 13.800 personer. Det er 800 færre enn i 2023, men likevel et historisk høyt nivå, slår Nav fast.

Neste næring på lista mangler under halvparten så mange arbeidere.

– Sykepleiermangelen er en alvorlig trussel mot vår felles helsetjeneste, og Navs bedriftsundersøkelse viser igjen denne mangelen. Sykepleiere er den yrkesgruppen det er klart størst mangel på. Når de to neste plassene også er helseyrker viser det at vi står på kanten av stupet før helsevesenets kollaps, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Sliter med rekrutteringa

Behovet for arbeidskraft i helsesektoren er stor i alle deler av landet, med Innlandet på topp.

Helse- og sosialtjenester er også den næringa med klart høyest prosentdel av virksomheter som oppgir å ha hatt rekrutteringsproblem, med 40 prosent.

– Vi trenger alle yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten. Uten nok dyktige helsefagarbeidere får ikke sykepleierne gjort jobben, noe som igjen kan føre til at pasientene får ikke den hjelpen de trenger, sier Larsen.

Hun krever at politikere kommer på banen, blant annet for å øke lønna og senke belastningen på yrkesgruppene i helsesektoren.

– Her har helse- og omsorgsminister Vestre håndfast bevis på at sykepleiermangelen er reell og voksende, sier hun.

Få tror på økt sysselsetting

Totalt sett har mangelen på arbeidskraft gått betydelig ned fra 2023, og er nå på samme nivå som gjennomsnittet de siste ti årene, ifølge Nav. For bare to år siden manglet det 70.000 personer for å dekke arbeidslivets behov.

Likevel er optimismen for nye arbeidsplasser lav nå. Netto er det kun en av ti bedrifter som venter økt sysselsetting.

– Vi må tilbake til 2016 for å finne lavere optimisme, og det er kun tre ganger de siste 20 årene at den har vært så lav som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Se hele oversikten over Navs estimerte mangel på arbeidskraft innenfor ulike yrkesgrupper her:

Yrker som mangler arbeidskraft Antall personer Sykepleiere 3.750 Helsefagarbeidere 3.100 Andre helseyrker 1.950 Butikkmedarbeidere 1.600 Kokker 1.250 Legespesialister 1.150 Elektrikere 1.000 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 950 Tømrere og snekkere 900 Grunnskolelærere 850 Sveisere 850 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 800 Andre salgsmedarbeidere 750 Bussjåfører og trikkeførere 750 Lastebil- og trailersjåfører 700 Servitører 600 Vernepleiere 550 Frisører 550 Dørselgere 550 Rørleggere og VVS-montører 550 Platearbeidere 550 Bilmekanikere 550 Spesialsykepleiere 500 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 500 Betongarbeidere 450 Andre håndverkere 450 Psykologer 400 Kontormedarbeidere 400 Andre ingeniører 350 Bioingeniører 350 Andre bygningsarbeidere 350 Overflatebehandlere og lakkerere 350 Bil-, drosje- og varebilførere 350 Renholdere i bedrifter 350 Yrkesfaglærere 300 Førskolelærere 300 Andre personlige tjenesteytere 300 Sivilingeniører (industri og produksjon) 250 Revisorer, regnskapsrådgivere 250 Programvareutviklere 250 Regnskapsmedarbeidere250 250 Isolatører mv. 250 Anleggsmaskinførere 250 Jurister og advokater 200 Bygningsingeniører 200 Elektronikkingeniører 200 Regnskapsførere 200 Bartendere 200 Andre pleiemedarbeidere 200 Plante- og husdyrprodusenter 200 Automatikere 200 Serviceelektronikere 200 Bakere, konditorer mv. 200 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 200 Andre administrative ledere 150 Ledere av industriproduksjon mv. 150 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting150 150 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 150 Universitets og høyskolelektorer/-lærere 150 Lektorer mv. (videregående skole) 150 Andre lærere 150 Finans- og investeringsrådgivere 150 Nettverks- og systemteknikere, IKT 150 Butikkavdelingssjefer 150 Telefon- og nettselgere 150 Melke- og husdyrprodusenter 150 Energimontører 150 Andre stasjonære maskinoperatører 150 Montører av mekaniske produkter 150 Montører av elektriske og elektroniske produkter 150 Andre hjelpearbeidere i industri 150 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 100 Ledere av utdanning og undervisning 100 Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) 100 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 100 Sivilingeniører (elektronikk) 100 Allmennpraktiserende leger 100 Spesialister i pedagogikk 100 Spesiallærere/spesialpedagoger 100 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 100 Systemanalytikere/-arkitekter 100 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 100 Rådgivere innen sosiale fagfelt 100 Elkraftingeniører 100 Maskiningeniører 100 Arbeidsleder, bygg og anlegg 100 Helsesekretærer 100 Innkjøpere 100 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 100 Driftsteknikere, IKT 100 Lønningsmedarbeidere 100 Kosmetologer mv. 100 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 100 Brannkonstabler 100 Fengselsbetjenter 100 Vektere 100 Gartnere 100 Glassarbeidere 100 Slaktere, fiskehandlere mv. 100 Møbelsnekkere 100 Operatører innen metallflatebehandling 100 Andre montører 100 Kjøkkenassistenter 100 Strategi- og planleggingssjefer 50 Ledere av logistikk og transport mv. 50 Ledere av IKT-enheter 50 Ledere av omsorgstjenester for barn 50 Ledere av helsetjenester 50 Ledere av eldreomsorg 50 Varehandelssjefer 50 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 50 Geologer og geofysikere 50 Matematikere, statistikere mv. 50 Sivilingeniører (miljøteknikk) 50 Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) 50 Jordmødre 50 Tannleger 50 Farmasøyter 50 Audiografer og logopeder 50 Andre språklærere 50 Organisasjonsrådgivere mv. 50 Informasjonsrådgivere 50 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 50 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 50 Applikasjonsprogrammerere 50 Databasedesignere og -administratorer 50 Systemadministratorer 50 Sikkerhetsanalytikere mv. 50 Andre juridiske yrker 50 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 50 Tekniske tegnere 50 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 50 Tannpleiere 50 Kundebehandlere lån og kreditt 50 Selgere (engros) 50 Eiendomsmeglere og –forvaltere 50 Andre yrker innen forretningstjenester 50 Politibetjenter mv. 50 Andre yrker innen offentlig forvaltning 50 Kundebehandlere, bank og postkontor 50 Hotellresepsjonister 50 Forsikrings- og finansmedarbeidere 50 Lagermedarbeidere og materialforvaltere 50 Logistikkmedarbeidere 50 Innehavere av kiosk/liten butikk 50 Skoleassistenter 50 Andre sikkerhetsarbeidere 50 Korn- og grønnsaksprodusenter 50 Andre dyreoppdrettere og røktere 50 Havbruksarbeidere 50 Murere 50 Steinhoggere mv. 50 Taktekkere 50 Kuldemontører mv. 50 Malere og byggtapetserere 50 Feiere, fasaderenholdere mv. 50 Kopper- og blikkenslagere 50 Verktøymaker, låsesmeder mv. 50 Metalldreiere mv. 50 Tele- og IKT-installatører 50 Yrkesdykkere 50 Prosessoperatører (oppredning) 50 Operatører innen metallurgiske prosessfag 50 Operatører innen kjemisk industri 50 Operatører innen plastprodukter 50 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 50 Kran- og heisførere mv. 50 Truckførere 50 Dekks- og maskinmannskap (skip) 50 Renholdere i private hjem 50 Andre rengjørere 50 Hjelpearbeidere i anlegg 50 Laste- og lossearbeidere 50 Altmuligmann 50

---

Navs bedriftsundersøkelse

Navs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene.

På bakgrunn av disse svarene estimeres en mangel på arbeidskraft for landet som helhet, for ulike regioner, samt enkeltnæringer og for ulike yrker.

Bedriftsundersøkelsen ble gjennomført fra januar til mars i år blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter. 10.655 virksomheter har svart, noe som tilsvarer 70 prosent av utvalget.

---

