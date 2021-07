En bilfører meldte seg selv til politiet tirsdag formiddag klokken 10.45. Mannen fortalte at han hadde kjørt ut av veien i Arabergvegen på Sola, og tatt med seg et veiskilt og et gjerde.

Selv var mannen ikke skadd, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Årsaken til utforkjøringen er uviss. En patrulje er sendt til stedet, melder politiet.

[ Fant stjålet Frp-skilt ]