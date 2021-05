Kvinne (64) døde – mann (51) skal ha unnlatt å hjelpe henne

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en 51 år gammel mann. Den lyder på at 51-åringen skal ha satt en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse eller å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende hadde en plikt til å dra omsorg for.

Grunnlaget for tiltalen er at han i tidsrommet fredag 28. til lørdag 29. juni, da han hadde opphold i leiligheten hennes, kontaktet han hjemmesykepleien og avbestilte tilsynet og helsestellet av henne for helgen. Fornærmede hadde på grunn av sin helsesituasjon daglig tilsyn fra hjemmesykepleien.

«Da fornærmede i dette tidsrommet fikk nedsatt bevissthet og/eller forverret allmenntilstand som følge av alkoholforgiftning og/eller sykdom, unnlot han å varsle lege, sykehus, AMK og/eller hjemmesykepleien, med den følge at fornærmede ikke ble undergitt snarlig og adekvat medisinsk behandling», heter det i tiltalen.

Fornærmede ble funnet bevisstløs med svak puls i leilighet 29. juni 2019, klokken 18,40, av en hjemmesykepleier, som da straks varslet AMK.

Da fornærmede kom til sykehuset skal hun ha hatt en betydelig alkoholkonsentrasjon i blodet, infeksjon, nyresvikt og forsuring i kroppen. Hun skal også ha fått påvist lungebetennelse og døde i begynnelsen av august 2019.

Subsidiært er 51-åringen tiltalt for etter evne å hjelpe en person som var i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse.

Det er satt av fire dager til saken som skal opp i Sandnes tinghus 4. oktober i år.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til de etterlatte, og eventuelle sivile krav vil satt fram av bistandsadvokaten.