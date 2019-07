Ved Fisketorget i Stavanger sentrum finnes det 15 bronseplater, med fotavtrykk og navn på tidligere vinnere av Nobels fredspris, nedfelt i brusteinen.

Muslimsk Fellesråd Rogaland mener at bronseplaten med navnet til prisvinneren Muhammad Yunus bør fjernes, ettersom han deler navn med muslimenes hellige profet. Bankmannen fra Bangladesh, ble i 2006 tildelt Nobels fredspris for sitt pionerarbeid med mikrokredittlån.

– De som har kommet med uttalelsen ønsker å beskytte religionen sin så sterkt som mulig, men dette er et synspunkt som er nokså overdrevent, sier religionshistoriker Kari Vogt, til RA.

Hun er én av Norges fremste eksperter på islam, og har utgitt en rekke bøker om islamsk religion og kultur.

– I dette tilfellet er ikke hensikten å krenke profeten, og det er ikke knyttet til profeten i det hele tatt, sier hun.

Vil kjempe mot

Leder i Stavanger Frp, Kristoffer Sivertsen, raser mot det han kaller et krenkelseshysteri.

– Vi kan ikke ta hensyn til alle krenkelser hver gang noen føler seg støtt, sier han til RA.

Sivertsen håper ingen politikere i Stavanger gir etter for reaksjonene fra Muslimsk Fellesråd.

– Det vil i så fall være et håpløst tilbakeskritt i ytringsfriheten, og vi i Frp vil ikke være med å begrense en så viktig demokratisk rettighet. Dette vil vi kjempe mot, sier Sivertsen.

Han mener at ingen i Stavanger skal føle tråkke-skam, eller føle man må gå på tå i samfunnet vårt.

– Dette er en overreaksjon, sier Frp-lokallagslederen.

– Overdrevent

Vogt er enig med Sivertsen om at Muslimsk Fellesråd overreagerer, men hun mener også at Frp sine uttalelser er en overdrivelse.

– Dette er en unødvendig debatt, og det blåses opp til et større problem enn hva det i utgangspunktet er, sier hun.

Vogt mener uttalelsene fra Muslimsk Fellesråd er særegne, og er sikker på at dette ikke er en gjengs oppfatning hos alle muslimer.

– Ytterst få vil tenke at profeten Muhammad tråkkes på, og dermed la seg krenke av dette, sier hun.

Forskeren mener dette er gjort i beste hensikt fra norsk side, og har ingenting med profeten å gjøre.

– At det brukes navnet Muhammad på bronseplaten kan ikke knyttes til profeten som sådan. Dette er en søkt problemstilling, både fra Frp og muslimsk side, sier Vogt.

Kari Vogt mener likevel at diskusjonen er naturlig, men at det ikke er grunnlag for verken å fjerne platen eller henge den opp på en vegg.

– Det virker overdrevent, sier Kari Vogt.