Rogalandsavis

Øvrebø holdt sin tradisjonelle oppsummering til pressen etter at pressekonferansen med gulljenta Marit Bjørgen var over.

Øvrebø kunne fortelle at 43 av Norges 109 utøvere i OL tok medalje. Norge ble beste nasjon med til sammen 39 medaljer, 14 av dem gull.

Etter at det kommende paralympics er over, flyttes fokus over på sommeridretten. Der er utfordringene langt flere enn hos vinteridrettene.

LES OGSÅ: 20. plass på Stavangers skeleton-utøver

– Nye utfordringer venter, og vi går over til et tydeligere sommerfokus. Vi er veldig spente på hvordan vi skal klare å utvikle sommeridrettene framover. Hovedutfordringen er at særforbundene i mange tilfeller er for fattige til å kunne ha et sportslig opplegg som matcher konkurrentenes. Vi vil gjerne oppfordre folk hjemme og næringslivet til å bli med på en nasjonal dugnad for å løfte sommeridrettene, sa Øvrebø.

Målsettingen foran sommer-OL i Tokyo blir nok betydelig mer beskjeden enn de 30 medaljene som var målet for Pyeongchang.

– Ambisjonene om 30 medaljer ble mer enn oppnådd, og forutsetningene i planprosessen viser seg å ha vært enda bedre enn vi hadde trodd. Fellesskapet i troppen har vist seg tydeligere enn noen gang, sa Tore Øvrebø.

LES OGSÅ: Vaulen-kar er Norges OL-sjef (RA+)