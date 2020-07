Truer med strengere koronatiltak

– Vi har et veldig viktig budskap til dere, sier varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

– Vi er så heldige i Stavanger og Rogaland at det har vært veldig lite utbrudd av koronasmitte i det siste, og det ønsker vi at skal fortsette. Vi ser likevel at det byr på utfordringer at restaurantbransjen, puber og utelivet tar seg opp, ettersom vi har åpnet opp samfunnet mer og mer, sier hun.

Varaordføreren mener at folk i Stavanger og Rogaland har vært flinke til å holde avstanden på en meter, slik blant annet politikere har prøvd til å formidle at alle må være. Hun mener også at utelivsbransjen har vært flinke til å tilrettelegge for dette.

– Utfordringen nå er at folk begynner å glemme det, og vi har sett flere helger på rad at folk er for tett på hverandre. Vi ønsker derfor å si at man må vise hensyn slik at vi slipper å innføre flere tiltak som kan begrense aktiviteten i utelivsbransjen, sier Sunnanå Hausken.

Varaordføreren holdt en pressekonferanse i Fargegata, sammen med smittevernoverlege i Stavanger kommune Ruth L. Midtgarden, beredskapssjef i Stavanger kommune Torstein Nielsen, stasjonssjef i Sør-Vest politidistrikt Odd Tveit Jørgensen, og Mari Prytz Malmanger fra skjenkekontrollen.

– Det går fortsatt an å gå ut og kose seg i Stavanger, men fortsett å opprettholde avstanden på en meter. Jeg håper at folk ser hvor viktig det er framover, sier varaordføreren.

– Negativ utvikling

Stasjonssjef i Sør-Vest politidistrikt, Odd Tveit Jørgensen, forteller at politiets erfaringer etter at smittevernreglene ble opphevet er at det har hatt en negativ utvikling.

– Det gjelder spesielt i helgene når folk er på utestedene. Utestedene håndhever bestemmelsene etter beste evne, men problemene oppstår i køer utenfor og i områdene rundt utestedene. Der opplever vi at det ikke er stor respekt for å følge énmetersregelen. Vår oppfordring er at folk følger reglene også utenfor utestedene og rundt i byen, slik at vi ikke risikerer å få et nytt utbrudd av smitte med de konsekvensene det vil få med nedstening av sentrum, sier han.

Mari Prytz Malmanger fra skjenkekontrollen forteller at de ser det samme som politiet.

– Gjestene står tett i køene og inne på utestedene. Selv om utestedet legger til rette for at det skal kunne være én meter mellom de som ikke er fra samme husstand, ser vi at gjestene klynger seg sammen likevel, sier hun.

Hun forteller at de aller fleste uteplassene har vært veldig gode til å tilrettelegge slik at det er mulig å holde en meter avstand fra hverandre, og at det er gjestene som ikke opprettholder dette.

– Jeg synes utebransjen gjør en veldig god jobb i de aller fleste tilfeller, sier hun.

– Bekymret

Smittevernet i Stavanger kommune er mer bekymret enn hva de var i juni.

– Det er nettopp på grunn av det politiet og skjenkekontrollen forteller, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune Ruth L. Midtgarden under pressekonferansen.

– Det kan se ut til at vi, som følge av at vi har vært heldig med lite smitte, slapper mer av med tanke på å holde en meter fra hverandre når vi er ute på byen, legger hun til.

Det synes smittevernet i kommunen er skummelt.

– Når det skjer samtidig som at samfunnet åpner opp, kan vi fort få veldig uheldige hendelser. Det vi er redd for er at folk som kommer reisende fra innland- og utenlandsferier har med seg smitte, for så å dra på byen. Det verste vi kan tenke oss er en superspreder slik at vi får mye smitte, sier hun.

Smitte på utesteder og i byen er vanskelig å spore ettersom man sjeldent vet hvem det er man har vært i nærheten av.

Mener situajsonen ikke er akseptabel

Beredskapssjefen i Stavanger kommune, Torstein Nielsen, oppfordrer alle til å følge de smittevernsrådene som har blitt gitt.

– Slik situasjonen er nå er ikke akseptabel, og vi er nødt til å følge ekstra nøye med den kommende helgen. Hvis det viser seg på nytt at det ikke går an å holde nødvendig avstand mellom folk ute på byen i Stavanger, må vi iverksette tiltak, sier han.

Hva disse eventuelle tiltakene kan være evalueres løpende.

– Det kan være alt fra å ha ordensvakter ute i byrommet, til tiltak som går på å lukke ned skjenkesteder som bryter reglene eller andre mer dramatiske tiltak. Dette er noe vi på ingen måter ønsker, for vi vil at det skal være trivelig, kjekt og åpent for alle i Stavanger. Men, da må også innbyggerne våre ha og være sitt ansvar bevisst, sier Nielsen under pressekonferansen.

– Det er lite smitte i Stavanger. Er det nødvendig å innføre eventuelle tiltak?

– Mange tror at fordi det ikke er smitte så kan vi slappe av. Det er sommer, mange turister i Stavanger, og det er reising ut i Europa, så sannsynligheten for å få smitteoppblussing nå er mye større enn tidligere. Får vi en slik smittesituajson med utspring i et utested i Stavanger, så er det en svært vanskelig oppgave å drive smittesporing, sier Nielsen.

– Det er det som gjør at vi er ekstra påpasselig nå. Mange misforstår og tror at fordi det er lite smitte, så er det ikke så farlig lenger, men det er da det er ekstra viktig, legger han til.

Går utover utelivsbransjen

Varaordføreren mener det er veldig trist at det går ut over utelivsbransjen, dersom publikum ikke klarer å opprettholde avstanden mellom hverandre når de er på byen.

– Hvis det ikke blir bedre enn hva det har vært de siste helgene, så må vi allerede over helgen vurdere hva vi kan gjøre, sier hun til RA.

– Det er klart at det kan føre til store økonomiske tap igjen hvis bransjen må stenge ned igjen, legger Sunnanå Hausken til.