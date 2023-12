729 kilo krutt opp i røyk, men mindre støy enn før

Stavanger kommune er som vanlig klar for felles fyrverkeri nyttårsaften.

– Vi har ni utskytingssteder, de er plassert i de mest mulig sentrale områdene i de ulike kommunedelene. og der hvor man best kan opprettholde sikkerheten, sier bylivsleder Kathrine Sørnes i kommunens avdeling for idrett og utemiljø.

Ved Vålandstårnet, der det tidligere har vært problemer med blant annet ulovlig privat fyrverkeri, er det forsterket vakthold, og politiet stiller med mannskaper.

– I tillegg gjøres det trafikale tiltak for å bedre sikkerheten i området, sier Sørnes.

Det er imidlertid meldt noe vind, og det kan være fare for at hele showet på stoppes. Mer om det litt senere.

---

FAKTA: Fyrkverkeri i Stavanger

Utskytingsstedene i Stavanger kommune: Vågen i Stavanger sentrum (fra lekter), Judaberg (fra lekter), Vikevåg, Madlatua, Kiwi-banen på Hundvåg, Varden, Byhaugen, Vålandstårnet og Jåttåvågen

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å tenne privat fyrverkeri i tettbebyggelse, det vil si vanlige by- og boligområder. I tillegg er det forbudt i disse områdene: Stavanger sentrum og trehusbyen – fra Kalhammaren i nord, Hillevåg i sør, Eiganes i vest og til Storhaug i øst. Se kart i artikkelen. Småbåthavner eller andre anlegg med stor brannfare og tørt gress og annen tørr vegetasjon

Privat, godkjent fyrverkeri kan tennes under disse forutsetningene, og hvis du drar tilbake dagen derpå og fjerner restene av fyrverkeriet: På nyttårsaften, klokka 18.00 – 02.00, av personer over 18 år, utenfor forbudssonen i sentrum, med god avstand fra tettbebyggelse, småbåthavner og andre brannfarlige områder. på et underlag som er brannsikkert (asfalt, grus osv.), med god avstand fra beiteområder og dyr.

---

Senker høyden

Det blir for øvrig ikke avfyrt en eneste lovlig nyttårsrakett, det er batterier fra bakken og luftbomber som gjelder, raketter med styrepinne er forlengst parkert på historiens skraphaug, det ble forbudt i 2008. I år skal 729 kilo krutt brukes for fyrverkeri til folket i alle deler av Stavanger, og i de seks bydelene på fastlandet er makshøyden redusert fra rundt 200–250 meter til 100–150 meter.

– Noen klager på støy, og i samråd med kommunen har vi senket høyden på fyrverkeriet i år, men det blir ikke noe dårlige enn tidligere år, men det blir litt mindre støy, sier pyrotekniker og medeier i Engelsrud NFI Fyrverkeri, Gudmund Nordsveen, til RA.

9–10 minutter

Spesielt interesserte kan notere seg at i Vågen går det med 117 kilo eksplosivt stoff, i Vikevåg og på Judaberg 81 kilo, og 75 kilo i de seks andre bydelene, i de 9–10 minuttene showet er planlagt å vare. Fra Vågen og på øyene blir det altså full pakke som før.

– I Vågen fyres det av fra båt, og også sikkerhetsavstandene på Rennesøy og Finnøy er større enn de andre stedene, sier Nordsveen.

Firmaet leverer felles fyrverkeri 45 steder i Norge, og har hatt vunnet anbudene til Stavanger kommune siden 2012.

– Vi har ikke hatt uhell i Stavanger, og poenget med sikkerhetssonene er å sikre mot skader. Jeg oppfordrer også sterkt folk til å respektere sikkerhetssonene, i verste fall kan det motsatte føre til at vi ikke fyrer av, sier fyrverkerisjefen.

Omfattende

Nordsveen tok turen til Stavanger fredag for å ha overoppsyn med utskytningsstedene,

– Det er omfattende logistikk, med pyroteknikere, vakter og sjåfører. Planleggingen av neste års fyrverkerier starter allerede på nyåret, sier Nordsveen, som selv skal være pyrotekniker på Bryne.

Yr meldte fredag ettermiddag om stiv kuling fra øst, 14 sekundmeter med vindkast på 22 sekundmeter, klokken 24.00 nyttårsaften.

– Det er dessverre spådd mye vind, og det kan bli en utfordring, men vi får håpe det roer seg mot midnatt, sier Nordsveen.

Det har vært svært nær avlysning enkelte ganger.

– Etter to heldige år nå var vi nær ved å stanse oppskytingen for tre år siden. Rundt klokken 23.40 lå det an til at vi stanset fyrverkeriet, men klokken 23.50 stilnet det noe. Det blåste opp igjen mye en halv time etter midnatt. Vi vil avlyse fyrverkeriet hvis det blåser for mye, og er ikke redde for det, hvis det er nødvendig. Sikkerheten kommer alltid i første rekke, sier Nordsveen.

I Stavanger er det forbudt å sende opp fyrverkeri i tettbebygde strøk. Fra for eksempel Stokka kan du imidlertid felles fyrverkeri fra Byhaugen. Det er også fyrverkeri å se fra åtte andre utskytingssteder. (Stein Roger Fossmo)





Ni tips

Her er Fyrverkeriforeningens ni tips for en trygg og god nyttårsfeiring for de som vil ha privat fyrverkeri:

1. Planlegg innkjøp i god tid.

2. Ta hensyn til firbeinte, som ofte er ekstra lydsensitive. Aldri forlat dyrene alene på nyttårsaften og ha tilgang på et mer lydisolert rom.

3. Les bruksanvisningen, det en følger med fyrverkeriet av en grunn.

4. Planlegg oppskytingen, og sørg for at fyrverkeriet skytes opp et sted der det ikke kan velte.

5. Ikke bøy deg over fyrverkeriet eller tenn på igjen om det ikke virker.

6. Hold avstand for å se mer og være trygg under oppskytningen.

7. Bruk alltid beskyttelsesbriller.

8. Respekter oppskytningstiden. fra 18.00 til 02.00 på nyttårsaften, for å unngå at mennesker og dyr blir skremt

9. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

– De aller fleste som er brukere av fyrverkeri tar hensyn til farene for bruken av det. Likevel er det viktig med en nullvisjon når det kommer til person- og materielle skader. En nullvisjon oppnår vi ikke uten at flere tar hensyn til rådene som myndigheter og bransjen anbefaler, sier talsperson for Norsk Fyrverkeriforening, Rikard Spets.





Det er forbudt å sende opp privat fyrverkeri innenfor dette området. (Stavanger kommune)