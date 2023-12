Slik blir været når fyrverkeriet skal fyres opp

– Vi venter ikke mye nedbør på kvelden nyttårsaften i Stavanger-distriktet, men vinden kan kanskje bli et problem under utskyting av rakettene, så det må folk følge med på og være oppmerksomme på, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Værvarslinga for Vestlandet til RA torsdag ettermiddag.

Ikke ekstremvær

Hun presiserer at det er mye usikkerhet om prognosene for søndagen, og det kan fort bli greie forhold også for de rakettglade. Foreløpig er kalkylen på laber bris med styrke ni fra sørøst til morgentimene, økende til rundt 10 sekundmeter, også kalt frisk bris, på formiddagen, synkende til styrke 9 på ettermiddagen og rundt 6 sekundmeter på kveldstid. Nord-Jæren får ventelig 3–4 plussgrader.

Den nærmeste tiden er det liten fare for nye «Pia-» eller «Gerrit»-stormer på Sør-Vestlandet.

Snø i fjellet

– Vinden har minket nå, og vil holde seg på dette nivået, det kan bli frisk bris, med liten kuling på kysten. Samtidig blir det en del nedbør de neste dagene, og i fjellet, over 400–500 meter, blir det påfyll av snø, sier Andersen.

I fjellet pendler ventelig gradestokken mellom minus 2 og minus 9, i lavlandet mellom pluss 6 og pluss 4.

Snøskredfare, men litt sol på lørdag

For fjellfolket verdt å merke seg snøskredfaren. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje varsel om fokksnø og betydelig fare i for flakskred i Heiane, mens faren var ventet å avta på ettermiddagen torsdag, mens det igjen er oransje varsel i samme område fredag. Med oransje varsel er faregraden 3 på en skala fra 1 til 5.

Temperaturen vil pendle mellom 4 og sju grader pluss i Stavanger de nærmeste dagene. Natt til fredag kan vindkastene komme opp i rundt 15 sekundmeter. I Sirdal kryper temperaturen neppe opp i plussgrader, men heller ikke mye under 6 minus.

– Det kan bli vanskelige kjøreforhold enkelte steder, påpeker Andersen.

Dagen før nyttårsaften er det imidlertid muligheter for å få se solen glimtvis.

– Lørdag blir det en pause med vind og regn, og med rolige vindforhold. Søndag på dagtid er et nytt lavtrykk på vei inn fra sørvest, med vind fra sørøstlig retning, sier meteorologen.

Økende vind

Temperaturen ventes lørdag å variere mellom 2 og 5 plussgrader i lavlandet, mens i Sirdal kan den krype ned mot minus 8.

I fjellstrøkene blir det svært rolige vindforhold de nærmeste dagene, men de som skal returnere fra hyttene bør merke seg at det over nyttårshelgen på ny er ventet frisk bris, og snøværet vil ventelig holde seg.

I andre deler av landet er det ventet en usedvanlig kald start på 2024, spesielt i de indre strøkene av Østlandet og på Finnmarksvidda. I de indre strøkene av Finnmark er det ventet temperaturer ned mot 30–40 minusgrader.