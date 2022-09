Hun vant #ungsiddis med denne videoen

For andre år på rad har Stavanger kommune arrangert en videokonkurranse for ungdom mellom 13 og 19 år. Da fristen for å sende inn bidrag gikk ut 31. august, hadde over 60 ungdom sendt inn flotte bidrag.

– Også i år fikk vi inn mange gode videoer som har gjort det utfordrende for juryen å velge alle vinnerne. Det er likevel noen bidrag som har utmerket seg spesielt, sier Dag Mossige, fungerende varaordfører.

Juryen har bestått av fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken, Hard Olav Bastiansen (H), Øyvind Jacobsen (Ap), lederen for ungdommens kommunestyre Hagen Albrecht, og en representant fra kommunikasjonsavdelingen.

Årets førsteplass og 25 000 kroner går til Inger Hovland (18) fra Hafrsfjord. Juryens begrunnelse:

«Videoen er svært kreativt løst med et ungdommelig perspektiv i videoklippene, morsomme innslag av humor, og et flott samspill mellom musikk, sangtekst og videoklipp. Videoen svarer tydelig på oppgaven, gir oss sommerstemning og viser på en nær måte hva Inger liker å gjøre i Stavanger-regionen om sommeren. Videoklippene fra sommeren gjør at den skiller seg fra videoen hun laget i fjor og blir mye mer personlig. Den fremstår også som en fin hyllest til hjembyen. Videoen har god kvalitet i lyd og bilde, og oppfyller formkravene.»

Andre- og tredjeplassen

Andreplass i årets konkurranse, og 20 000 kroner, går til Rebekka Jarlsdottir Nemeth fra Våland. Juryens begrunnelse:

«Videoen viser tydelig hva Rebekka liker å gjøre i Stavanger-regionen om sommeren. Både de gode og dårlige sidene vises slik at filmen framstår som troverdig – dårlig vær og måker formidles med et humoristisk skråblikk, og de fine stedene vises på en måte som gjør at vi får lyst til å dra dit. Den har en meget høy teknisk kvalitet i lyd og bilde, framstår planlagt med en god historiefortelling og meget gode overganger mellom klippene. Videoen oppfyller også ellers formkravene.»

Tredjeplassen og 15 000 kroner gikk til Nora Vedå Skjold fra Hillevåg. Juryens begrunnelse:

«Videoen har masse personlighet, med variasjon og en sammensetning av klipp som gjør at vi kommer tett på. Nora får på kort tid vist fram hva hun liker å gjøre om sommeren og hva som gir henne sommerfølelse. Den viser også fram mye forskjellig fra Stavanger, både by og land. Videoen har god kvalitet i lyd og bilde og oppfyller kravene i konkurransen.»

Følgende fikk fjerdeplass, som gir 10.000 kroner hver:

Aurora Høivik-Mathiesen

Daniel Poleanski

Helena Chunming og Maria Chamanskaya

Mia Risa Gomez

Timofei Maksimov





---

FAKTA

---