Smittevernoverlege: – Vi holder pusten

Det bekrefter Ruth Midtgarden, smittevernoverlege i Stavanger kommune, overfor RA mandag.

– Det er fortsatte et lavt antall nysmittede i Stavanger. Vi holder pusten og er glad for den tiden vi får til å bygge opp ting, og forbereder oss på oss på flere smittede, sier Midtgarden til RA.

Per søndag var det registrert 89 personer med koronasmitte i Stavanger.

Stavanger kommune opprettet i forrige uke et luftveislegekontor.

LES OGSÅ: Har åpnet opp luftveislegekontor

– Dette har fungert, men vi er spent på hvor stor pågangen blir. Det er to leger som jobber på dette legekontoret – og disse skal håndtere mange med luftveissymptomer, vi er spent på kapasiteten, men det planlegges å øke denne etter hvert, sier Midtgarden og tilføyer at det også jobbes med dette på legevakten.

Midtgarden sier at hun er opptatt av at dem som er smittet av koronaviruset og hjemmeisolert, har kontakt med fastlege på telefon, og at legen følger disse opp.

– Folk som er smittet lurer også på hva de kan akseptere av symptomer og når de må be om hjelp. Det er viktig at de drøfter dette med sine fastleger som vurderer dette, og som følger opp sine pasienter på telefon og videokonferanse, sier Midtgarden.

LES OGSÅ: Vil sende koronasyke hjem fra SUS