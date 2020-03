Har åpnet opp luftveislegekontor

Det er Ivar Halvorsen, fastlege og kommuneoverlege i Stavanger kommune som har tatt initiativ til å opprette det som nå har fått navnet luftveislegekontoret.

– Dette er ikke en legevakt og folk kan ikke møte opp her uten videre. Det er veldig viktig at alle bruker sitt legekontor og blir vurdert av dem. Fastlegene bruker nå video og telefon i sin kontakt med sine pasienter, og det er disse som avgjør om det er nødvendig å bli undersøkt på luftveislegekontoret, sier Halvorsen til RA.

Dersom en er veldig syk på kveldstid er det ifølge Halvorsen legevakten som er rett instans å kontakte.

Halvorsen oppfordrer folk til å sjekke fastlegens nettsider.

– Det er nemlig slik at en skal ikke møte opp noe sted i helsetjenesten dersom en har luftveissymptomer.

LES OGSÅ: Kritiserer Stavanger lufthavn: – Hvis vi ikke var smittet før, er vi smittet nå

Ikke noen legevakt

Halvorsen understreker at dette ikke er noen legevakt.

– Det blir ikke tatt noen koronatester på dette kontoret, og dersom man lurer på om test er nødvendig, så er koronatelefonen riktig instans, sier Halvorsen og fortsetter:

– Dersom noen har testet positivt på koronaviruset og blir veldig dårlig, så får man sykebesøk av lege.

Bente Gunnarshaug, spesialrådgiver i helse- og velferdsetaten i Stavanger kommune, er prosjektleder for luftveislegekontoret som onsdag ble åpnet i Kvitsøygata 3 på Storhaug.

Hun sier til RA at det er byens fastleger som skal bemanne kontoret på omgang.

LES OGSÅ: Helsestasjonene dropper drop in og grupper

Åpent hver dag

– Vi starter opp med to leger og tre hjelpepersonell til dagen i første omgang, sier Gunnarshaug.

Det nye luftveislegekontoret vil være åpent hver dag mellom klokken 12.00 og klokken 20.00.

– Det er veldig viktig å presisere at pasienter må kontakte fastlege og dette kontoret er bare for folk som har luftveisproblematikk, og ikke andre ting, sier Gunnarshaug.

På luftveislegekontoret er det slik at en kommer til en låst dør. Etter å ha ringt på en ringeklokke kommer pasienten inn i en sluse der en kommuniserer med helsepersonell via videokommunikasjon før en kommer inn til legen.

– Det er veldig viktig å få sagt at her det ikke noe venterom, og folk ikke kommer her uten å ha avtalt time gjennom fastlegen, sier Gunnarshaug.

LES OGSÅ: Fylkesmannen åpner for søndagsåpent på Rema 1000