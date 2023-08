Valgkamp-optimisme tross svake galluptall

---

I meningsmålinger i Sandnesposten har Ap – som fikk hele 36,4 prosent av stemmene i Sandnes i 2019 – gått fra 21,8 prosent sommeren 2022 til 19,9 i februar 2023, og helt ned til 13,4 prosent i juni i år.

Frp fikk i valget i 2019 18 prosent av stemmene. Partiet har tilsvarende fall, fra 23,1 prosent sommeren 2022 til 20,8 i februar og til i Sandnes-sammenheng dramatiske 13,5 prosent i juli.

Sandnes Høyre fikk 16,3 prosent av stemmene i valget i 2019. I juli 2022 endte gallupen på 29,4 prosent, i februar 2023 34,2 prosent og 33,8 prosent på juni 2023-målingen.

Flertallspartiene inviterte pressen til oppsummering om samarbeidet og veien videre, med fløtekake pyntet for å markere 12 års samarbeid mellom Ap, Frp og Sp, i tillegg til grønne, lyserøde og lyseblå småkaker, søtt nok også pyntet med hjerter. Stanley Wirak leverer som kjent fra seg ordførerklubben i høst uansett, men sto like fullt i front i innledningen, og han er glassklar på hva han mener må være veien videre.

– Jeg er sikker på at vi i posisjonen står samlet. Jeg har sagt etter de tre siste valgene, vi har én plan A, og det er å fortsette å bygge byen, og vi har ingen plan B. Etter valget vil de som klarer å telle til 25 (representanter i kommunestyret), de vil danne flertall ved neste valg, sa Wirak, etter å ha oppsummert med den klassiske listen om full sykehjemsdekning, bygging av nødvendige kommunale bygninger, JA-holdning til næringslivet, levering av de nødvendige offentlige tjenestene og Sandnes’ nye stolthet: Rutenparken. Blant annet.

Stort Ap-fall

Uansett: Sandnes Ap har på meningsmålingene falt over 8 prosentpoeng på ett år, og i junimålingen i år får avtroppende ordfører Stanley Wiraks parti bare 13,4 prosent, rundt en tredjedel av nivået fra 2019-valget. Aps ordførerkandidat Arne Buchholdt Espedal vil uansett slett ikke avskrive mulighetene for at dagens flertallspartier beholder makten i etterkant av valget 11. september, tross dårlige galluptall.

– Det er valget som teller, meningsmålinger teller ikke. Det er de som klarer å skaffe et flertall i kommunestyret som vil styre, og da har man per definisjon det mandatet som trengs. Så får vi håpe at folk stemmer på oss når de tar sitt valg, sier Espedal til RA.

Pål Morten Borgli og Arne Buchholdt Espedal før pressemøtet på Ruten. (Stein Roger Fossmo)

Ordførerrollen: – God sjanse

Han ser heller slett ikke bort fra at han kan være den som ender opp som ordfører i løpet av høsten.

– Jeg tror jeg har en god sjanse. Når folk kommer til valglokalene, så tror jeg de tenker på vår politikk, og jeg tror folk ønsker mer, ikke mindre Arbeiderparti-politikk.

– Tror du at Ap-velgerne i Sandnes er komfortable med at du først går til Frp som utgangspunkt for forhandlingene om makten etter valget?

– Ser man på sammensetningen av kommunestyret i Sandnes, så er det veldig langt unna at vi klarer å få til et rødgrønt flertall. Da tror jeg velgerne setter pris på at vi prøver å få gjennomført mest mulig Arbeiderparti-politikk. Det har vi gjort i 12 år nå. Vi har fått til veldig mye i Aps program. Det vi ikke har fått gjennomført er fordi vi ikke har hatt nok penger, ikke fordi Frp har vært mot oss, sier Espedal til RA.

Dagens varaordfører Pål Morten Borgli tar også den siste tidens dårlige meningsmålinger med stor ro, og håper og tror at velgerne gir ham fornyet tillit i en flertallskonstellasjon.

Wirak-effekten borte?

– Det vil vi se om én måned. Det er variable målinger, og vi føler at stemningen er god i byen. Det er også klart at når ordføreren har sagt han vil gi seg etter et samarbeid gjennom 12 år, så gir det et helt annet rom for opposisjonen enn før. De har hatt en lett oppgave i å skulle kunne være tøffe og ordne opp i alt. Vi ser også at Erna gjør det veldig bra, og det er naturlig når den nye regjeringen får økte strømpriser, økte matpriser og økt rente. Uansett, vi skal jobbe til siste slutt, sier Borgli.

Han vil ikke peke på hvem har regner som favoritt til ordførervervet.

– Det vet jeg ikke, det er helt åpent. Det må være et trygt og godt flertall som danner grunnlag for en ordfører. Jeg tør ikke spå hva som skjer i den posisjonen, men jeg håper at byen får et godt flertall som vil Sandnes vel, det er viktig for oss. Det eneste jeg er hundre prosent sikker på er at hvis Frp gjør et dårlig valg så får vi etter hvert eiendomsskatt i Sandnes, sier Borgli.

Pål Morten Borgli og Arne Buchholdt Espedal slår av en prat med Inger Helen Aanestad, Sps ordførerkandidat i Sandnes. (Stein Roger Fossmo)

– Ikke ja eller nei til noen

Senterpartiet har under ledelse av avtroppende gruppeleder Martin Håland, stått støtt sammen med Borglis Frp og Wirak og Buch holdt Espedals Ap i hele 12-årsperioden.

– Vi mener vi bør ha ordførerposisjonen selv, men realismen i det kan vi alltids diskutere, og mulige samarbeid vet vi ikke før etter valgkvelden, og den blir spennende. Gjennomslag for vår politikk er det viktigste for oss, for eksempel jordvern og matforsyningssikkerhet, noe som har vært viktig i dagens samarbeid. Vi sier ikke ja eller nei til noen, sier Inger Helen Aanestad, partiets nye ordførerkandidat.