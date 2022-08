Sandnes-selskap etablerer seg i USA

Droneselskapet Nordic Unmanned, som har hovedkontor i Sandnes, åpner nytt kontor i Baltimore County, Maryland.

Til RA sier administrerende direktør, Knut Roar Wiig, at utvidelsen handler om to ting:

– Det amerikanske markedet er det største i verden. Nordic Unmanned har produkter og tjenester som er relevante og konkurransedyktige. I tillegg er det slik at flydroneregelverket i USA modnes. Europa har ligget foran, nå kommer USA. Da åpner det seg opp muligheter. Vi vil inn på myndighetsmarkedet og det kommersielle markedet, Wiig.

Nordic Unmanned ble grunnlagt i 2014. I løpet av åtte år har selskapet blitt en av de største aktørene på det europeiske dronemarkedet. Sandnes-selskapet har allerede kontorer i Norge, Danmark, Tysland, Belgia og Storbritannia.

Administrerende direktør i Nordic Unmanned, Knut Roar Wiig. (Nordic Unmanned)

Vi har operasjoner i hele Europa. Sånt sett er det helt naturlig at vi utvider virksomheten til USA — Knut Roar Wiig, direktør Nordic Unmanned

– Naturlig utvidelse

– Vi har operasjoner i hele Europa, og er store Europa. Sånt sett er det helt naturlig at vi utvider virksomheten til USA, sier Wiig.

Det amerikanske kontoret i Baltimore vil fysisk være i gang i løpet av kort tid.

– Dette gir et solid grunnlag for å fange de enorme mulighetene som er av dronereguleringer i Nord-Amerika. Europa og Nord-Amerika har en lang og positiv historie med samarbeid om luftfartsregler, sikkerhet, forskrifter og operative lisenser, for alle aspekter av luftfartsindustrien, inkludert droner, sier Wiig.

Tett på kunder og partnere

Med det nye kontoret i Maryland vil selskapet være tett på strategiske partnere og potensielle kunder, både kommersielle og offentlige kunder og luftfartsmyndigheter.

Kontoret i Maryland skal ledes av Timothy Tenne. Han kom til Nordic Unmanned fra stillingen som Chief Operations Officer hos Easy Aerial Inc, hvor han har ledet selskapets operasjoner innen forsvars-, bedrifts-, regjerings- og jernbanedroneløsninger. Tenne har også hatt ledende stillinger i blant annet Federal Aviation Administration (FAA), Amtrak, Maryland Transit Administration og U.S. Air Force.