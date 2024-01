Kranglet om gratis møtemat til politikerne: – Hykleri

– Dette er en viktig prinsipiell situasjon.

Det sa Eirik Faret Sakariassen (SV) fra talerstolen foran bystyret mandag da han fremmet en interpellasjon hvor han ba bystyret vurdere om folkevalgte skal få spise gratis på møter når foreldre fra høsten skal betale for elevers skolemat.

Den nye flertallsalliansen har gått bort fra det forrige flertallets satsing med universell gratis skolemat for grunnskoleelever. H, V, Frp, KrF og Pp har videreført skolemat, men det blir ikke gratis for alle. Fra høsten er skolemat gratis forgrunnsskole elever som har foreldre som tjener under 750.000 (eneforsørgere) kroner eller én million (to forsørgere) i året. Hvis foreldrene er over inntektsgrensen koster maten 15 kroner dagen. Det er imidlertid frivillig for skolen om de ønsker å tilby skolematordningen.

Han påpeker at Frp i RA på lørdag begrunnet gratis mat til politikere med «uten mat og drikke, duger helten ikke».

– Alvorlig

– Er det her inne heltene sitter? Eller er det morgendagens helter som kanskje også bør ha samme i mulighet?, fortsatte han.

Eirik Faret Sakariassen (SV) mener flertallet er hyklerske hvis de krever betaling for skolemat til elevene i Stavanger-skolen mens de selv får spise gratis i møter. (Mari Wigdel)

Sakariassen (SV) poengterte at SV er for gratis møtemat for politikerne og for gratis skolemat.

– Grunnen til at jeg løfter denne interpellasjonen er fordi jeg vil sette et poeng på spissen. Man har en annen standard for seg selv enn den man vedtar for andre. Det synes jeg er alvorlig. Mange vil se på dette som hykleri.

– Banalisering av politikken

Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) svarte ut på Sakariassens interpellasjon ved å argumentere for at flere elever vil få skolemat under dette flertallet enn forrige.

– Da ordningen med gratis skolemat ble innført i forrige periode, gjaldt det bare 22 av 49 skoler i Stavanger. Stavanger har ikke på noe tidspunkt hatt en universell ordning med skolemat for elever i Stavanger. Dagens flertall ønsker en løsning hvor alle elever i Stavanger-skolen får tilgang til skolemat. Det har vært spesielt viktig for oss å nå ut til de familiene som står i en krevende økonomisk situasjon, sa Hegdal (H).

Hun mener også gratis møtemat er en gode man bør unne politikere som bruker fritid på å være folkevalgt.

– De fleste politikere kommer direkte fra en annen jobb. Etter 20 år som folkevalgt har jeg aldri opplevd at noen har foreslått dette.

Sakariassens (SV) interpellasjon fikk Høyres Jonas Molde Hollund til å steile.

– Banalisering

– Til høsten vil flere av Stavangers elever få skolemat enn da SV og co. hadde hånden på rattet i byen. Dette er en god utvikling, sa Hollund (H).

– Hvorfor representanten fra SV mener som konsekvens at flere barn i Stavanger-skolen får gratis mat, så skal det innføres behovsprøvd mat for politikere, forblir for meg en gåte. Mener representanten fra SV i blodig alvor at vi skal bruke penger på å ansette folk til å kontrollere bystyrerepresentantenes inntekter og ansatte til å stå og ta betalt for maten i møtene.

– En slik ordning blir nok langt dyrere å administrere enn å bare gi maten gratis. Kan vi framover unngå å bruke bystyrets talerstol til en slik banalisering av politikken som dette er.

Hard Olav Bastiansen (H) beskyldte Sakariassen for å drive med humor i bystyresalen.

– Faret Sakariassen er en glimrende standup-komiker. At man høster latter fordi man er flink i de sammenhengene, betyr ikke at man skal gjøre standup showet sitt til politiske interpellasjoner og, som Hollund sa, banalisere den politiske debatten i dette bystyret, sa Bastiansen (H).

Hard Olav Bastiansen mente Sakariassens skille mellom foreldre og politikere er kunstig.

– Vi er jo foreldre, eller besteforeldre, til dem som går i skolen. Det som må betales til skolen, må også betales av de som sitter i denne salen.

Støtte fra mindretallet

Ap, Rødt og MDG viste sin støtte til Sakariassen, uten nødvendigvis å være enige i at politikerne skal betale for møtemat.

– I Ap opplever vi absolutt ikke innlegget fra Sakariassen som et humoristisk standup-innlegg. Vi forstår prinsippet og vi deler hans bekymring, sa Lotte Hansgaard (Ap).

– Alle vet at vi måtte bygge opp kapasitet til alle skolene. Vi var klar til å dele ut gratis skolemat til alle skoler. Vi er bekymret nå fordi å holde noen utenfor en ordning, enten det er tre elever eller flere skoler som velger det vekk, gjør at grunnlaget forsvinner. Gratis skolemat var en utjevnende mulighet, sa Hansgaard.

At politikerne kan gjøre sitt for å lette den økonomiske byrden, mente Daria Maria Szymaniuk (MDG) er naturlig.

– Jeg håper vi holder en god debatt-tone i en så viktig sak. MDG er klar på at gratis skolemat er viktig prioritert politikk for oss. Det er næring til læring. I prinsippet er det ingenting i veien for å betale mat til folkevalgte, det gir et godt arbeidsmiljø. Men når vi innfører betaling for skolemat til elever, bør ikke vi folkevalgte også bidra? Da letter vi på den økonomiske byrden, sier Daria Maria Szymaniuk (MDG).

