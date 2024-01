Krever at politikerne betaler for møtemat

– Det vitner om en form for dobbeltmoral at alle andre skal betale for seg, men ikke en selv. Det er umusikalsk.

Det sier SV-gruppeleder Eirik Faret Sakariassen. Mandag fremmer Sakariassen en interpellasjon i bystyret hvor han ber ordføreren svare på om hun mener det er rett at betalte folkevalgte får spise gratis, mens foreldre må betale for elevers skolemat. Videre ber han ordførere ta initiativ til at det innføres egenbetaling for mat til folkevalgte.

En interpellasjon er et spørsmål fra en eller flere bystyremedlemmer til ordføreren. Spørsmålet skal besvares i bystyret.

Den nye flertallsalliansen har gått bort fra det forrige flertallets satsing med universell gratis skolemat for grunnskoleelever. H, V, Frp, KrF og Pp har videreført skolemat, men det blir ikke gratis for alle. Fra høsten er skolemat gratis forgrunnsskole elever som har foreldre som tjener under 750.000 kroner i året. Hvis foreldrene er over inntektsgrensen koster maten 15 kroner dagen. Det er imidlertid frivillig for skolen om de ønsker å tilby skolematordningen.

– Det er en direkte konsekvens av deres politikk. Jeg er spent på hvordan de vil forsvare seg, sier SV-gruppeleder Eirik Faret Sakariassen.

Handler ikke om pengene

Politikerne blir typisk servert snitter og fersk frukt på møter i kommunalutvalget og formannskapet. På bystyremøter, som potensielt kan vare et halvt døgn, serveres wraps, sandwicher og et varmt middagsmåltid. Disse møtene avholdes på Stavanger konserthus og restauranten Spiseriet står for maten.

– For oss handler det ikke om pengene i seg selv, men om prinsippet. Flertallet er opptatt av behovsprøving, og vi har sagt at man kam ha en inntektsgrense, for eksempel at de som tjener over 750.000 kroner i året kan betale for seg, slik det er i skolen.

Frps Kristin Lode reagerer på Eirik Faret Sakariassens (SV) spørsmål.

Frp: – Bortkastet tid

– Dette er totalt unødvendig. Dette er også Sakariassen selv imot, sier Kristin Lode (Frp), bystyrerepresentant og medlem for utvalg for helse og velferd, til RA.

– De siste månedene har det kommet mange unødvendige spørsmål og bestillinger av saker fra mindretallet. Vi må ha respekt for folkevalgte som tar fri fra familie og jobb for å være politiker. Dette er bortkastet tid, sier Lode.

Kristin Lode (Frp) (Veronica Ellingsen)

Lode (Frp) mener man ikke kan sammenligne skolemat og møtemat.

– Vi innfører penger for skolemat fordi vi vil at alle skoler skal få dette tilbudet. Da det forrige flertallet styrte var det kun 22 av 49 skoler som fikk skolemat. På politiske møter er noe de fleste folkevalgte tar seg fri fra familie, skole og jobb for å holde på med. Skole er noe helt annet. Dette blir blåst opp til en luksus det ikke er, sier hun.

Hun sår tvil om hvorvidt Eirik Faret Sakariassen (SV) selv ville stemt fram denne politikken.

– Det er betimelig å stille spørsmål til hvorvidt Sakariassen ville stilt seg bak å si nei til overtidsmat. Som politiker er mye av jobben før og etter møtene, som noen ganger kan bli veldig lange. Og de fleste av oss har flere verv enn bare ett utvalg, sier hun.

– Uten mat og drikke duger helten ikke.

