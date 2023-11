Utsetter sak om styringen av Stavanger

En av sakene i bystyremøtet i Stavanger førstkommende skulle dreie seg om hvordan byen skal styres framover. Alle kommuner i Norge, bortsett fra Oslo og Bergen, blir styrt etter formannskapsmodellen. Fra høsten 2024 skal også Trondheim styres etter et parlamentarisk system, eller byregjering.

På bystyremøtet mandag 20. november skulle altså Stavanger-politikerne ta et svært viktig valg: Ja eller nei til parlamentarisme.

Onsdag gjorde imidlertid ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) det klart at saken og avstemmingen vil bli utsatt.

Spørsmålet om parlamentarisme blir ikke behandlet i Stavanger bystyre mandag 20. november.

– Jeg har fått innspill fra gruppeledere på tvers av de politiske blokkene at det er behov for mer tid til å behandle spørsmålet om parlamentarisme internt i de ulike partiene. Dette ønsker jeg som ordfører å imøtekomme og utsetter derfor behandlingen i bystyret til et senere tidspunkt, sier Knutsen Hegdal.

Ap: – Støtter utsettelse

Gruppeleder i det største opposisjonspartiet som er Arbeiderpartiet, Dag Mossige, er enig og støtter en utsettelse.

– Det er fra Arbeiderpartiets side også et ønske om en utsettelse for å tilrettelegge for en grundig diskusjon i vår partiorganisasjon, gitt sakens prinsipielle karakter, sier Mossige.

Gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige. (Mari Wigdel)

Høyre: – Har ikke konkludert

En av hovedårsakene til at Høyre ønsker mer tid er at partiet ikke har gjort seg opp en endelig mening om saken, opplyser Høyres gruppeleder Tormod Wilson Losnedal.

– Høyres bystyregruppe har ikke konkludert i saken, men var klare for å ta debatten på kveldens gruppemøte. Som en rykende fersk bystyregruppe med både nye og erfarne kandidater, er det positivt at ordfører gir noe mer tid til å behandle en såpass viktig sak, sier Wilson Losnedal.

Det er foreløpig ikke opplyst noe om når saken skal opp til votering i bystyret igjen.

---

Slik er mandatfordelingen i bystyret:

Arbeiderpartiet: 22 mandater

Høyre: 21 mandater

Fremskrittspartiet: 6 mandater

Kristelig Folkeparti: 3 mandater

Rødt: 3 mandater

SV: 3 mandater

Venstre: 3 mandater

INP: 2 mandater

MDG: 2 mandater

Pp: 1 mandat

SP: 1 mandat

---