Disse åtte bedriftene får over 300.000 kroner fra kommunen

Årlig avsetter Stavanger kommune midler i Handlings- og økonomiplanen til å stimulere utvikling og etablering av prosjekter som kan bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og omstilling i næringslivet. Prosjektet det søkes støtte til må ha betydning for flere aktører i en bransje, eller være et løft for det regionale økosystemet for innovasjon og entreprenørskap. Det må også bidra til realisering av næringsstrategi 2021- 2030.

Kommunen mottok 34 søknader før fristen 11. mars.

Under formannskapet torsdag la kommunedirektøren fram sin vurdering av hvilke bedrifter som skal bli tildelt støtte fra potten.

Utlysning av midler til næringsstøtte skjer to ganger i året, en om våren og en om høsten. I 2022 mottok kommunen 70 søknader, og fordelte totalt 6,11 millioner kroner til 23 søkere.

Kommunedirektøren vil bevilge over 300.00 kroner til 8 av dem, mens 10 bedrifter får støtte under 100.000 kroner. Totalt fikk 18 bedrifter sin søknad avvist.

Naturdoktoren: – Arbeidstrening og -praksis

Daria Maria Szymaniuk (MDG) fremmet et tilleggsforslag om å tildele 100.000 kroner til Naturdoktoren.

– Bakgrunnen for avslaget er at det ikke bidrar så mye til nye arbeidsplasser, men slik MDG ser det bidrar bedriften til å nå andre mål i forhold til naturmangfold og trebeplantning. Dette er et prosjekt som kan gi oss kompetanse på disse målene. Det bidrar også til noen arbeidsplasser, særlig arbeidstrening og praksis for mennesker som opplever utenforskap. Derfor ønsker vi å gi litt støtte til dette prosjektet og et samarbeid knyttet til erfaringene og kunnskapene vi kan få, sa hun i møtet.

Daria Maria Szymaniuk (MDG)

Frode Myrhol (FP) mente at Naturdoktoren heller kunne få støtte fra en annen ordning.

– Dette prosjektet vil ikke gi nye arbeidsplasser, på lik linje med de andre som fikk avslag. Dette er også en bedrift som holder til i Sandnes, sa han.

Szymaniuk (MDG) understrekte at flere av selskapene vi gir støtte til, ikke alltid holder til i Stavanger.

– Men de bidrar til det vi gjør i Stavanger og vår samfunnsplan. Stavanger kommune har egne klimamål, klimaplaner som inkluderer og vi ønsker mer kunnskap om dette. Og arbeidsplassene, som kanskje er av kanskje beskjeden art, er arbeidsplasser vi trenger i disse tider hvor utenforskap og psykisk helse er et problem, sa hun.

Øyvind Jacobsen (Ap)

Øyvind Jacobsen (Ap) og Krister Høyer Mathiassen (H) var enige med MDG.

– Veldig mye av næringen i Stavanger har ikke kommunegrenser, men er regionalt. Det er viktig at Stavanger støtter prosjekter som har et regionalt perspektiv, sa Jacobsen, som også berømmet kommuneadministrasjonen for god markedsføring av ordningen og større mangfold av søkere.

Frp og FP stemte imot. Resten gikk inn for kommunedirektørens anbefaling og MDGs tilleggsforslag.

Disse bedriftene får støtte

Connect Ban Rogaland 350.000 kroner: Prosjektet har gått over flere år, og er rettet mot nyskapende bedrifter i en utviklingsfase der det ofte er vanskelig å hente kapital lokalt. Samarbeidspartnere er Validé og Innovasjon Norge. Connect Ban har vist at de arrangerer gode medlemsarrangementer der 40–50 aktive investorer kobles med tidligfase-selskaper.

350.000 kroner: Prosjektet har gått over flere år, og er rettet mot nyskapende bedrifter i en utviklingsfase der det ofte er vanskelig å hente kapital lokalt. Samarbeidspartnere er Validé og Innovasjon Norge. Connect Ban har vist at de arrangerer gode medlemsarrangementer der 40–50 aktive investorer kobles med tidligfase-selskaper. Startuplab AS 500.000 kroner: Prosjektet knyttes til Energihovedstaden, landbruk og havbruk. Startuplab AS holder til i Oslo, og ønsker et tettere samarbeid med Stavangerregionen. Prosjektet skal koble investorer og næringsliv i Stavangerregionen som står ovenfor utfordringer i det grønne skiftet, med oppstartsselskaper/gründere innen miljøteknologi.

500.000 kroner: Prosjektet knyttes til Energihovedstaden, landbruk og havbruk. Startuplab AS holder til i Oslo, og ønsker et tettere samarbeid med Stavangerregionen. Prosjektet skal koble investorer og næringsliv i Stavangerregionen som står ovenfor utfordringer i det grønne skiftet, med oppstartsselskaper/gründere innen miljøteknologi. Validè AS 300.000 kroner: ITSA-programmet i regi av Validé er et intensivt forretningsutviklingsprogram for alle typer bransjer i Stavangerregionen. Programmet har vært kjørt siden 2016. 133 selskaper har gjennomført programmet.

300.000 kroner: ITSA-programmet i regi av Validé er et intensivt forretningsutviklingsprogram for alle typer bransjer i Stavangerregionen. Programmet har vært kjørt siden 2016. 133 selskaper har gjennomført programmet. Norwegian Additive Manufacturing Cluster 300.000 kroner: Selskapet er i gang med å bygge opp et bedriftsnettverk for selskaper som industriell 3D-print (Additive Manufacturing, AM). Selskapet ser at bedrifter har manglende tilgang på nettverk og kompetanse innen AM. Nettverket har allerede et betydelig antall medlemmer, både fra regionen og nasjonalt.

300.000 kroner: Selskapet er i gang med å bygge opp et bedriftsnettverk for selskaper som industriell 3D-print (Additive Manufacturing, AM). Selskapet ser at bedrifter har manglende tilgang på nettverk og kompetanse innen AM. Nettverket har allerede et betydelig antall medlemmer, både fra regionen og nasjonalt. Nord Matstudio AS 300.000 kroner: Nord Matstudio AS skal utvikle et kompetansesenter for matfaglig støtte til lokalmataktører. Målet er å bidra til at flere produsenter skal ønske å sette i gang med foredling av lokale råvarer. Selskapet kan hjelpe småprodusenter med verktøyene som skal til for lykkes når ting blir kompliserte og uoversiktlige.

300.000 kroner: Nord Matstudio AS skal utvikle et kompetansesenter for matfaglig støtte til lokalmataktører. Målet er å bidra til at flere produsenter skal ønske å sette i gang med foredling av lokale råvarer. Selskapet kan hjelpe småprodusenter med verktøyene som skal til for lykkes når ting blir kompliserte og uoversiktlige. Nordic DX AS 300.000 kroner: Selskapet har utviklet antigen-hurtigtester for flere viktige sykdommer innen landbruk, havbruk og mennesker. Prosjektet går ut på å validere testen for bruk i felt for veterinærer, bønder, leger og i matindustri.

300.000 kroner: Selskapet har utviklet antigen-hurtigtester for flere viktige sykdommer innen landbruk, havbruk og mennesker. Prosjektet går ut på å validere testen for bruk i felt for veterinærer, bønder, leger og i matindustri. Agromiljø AS 300.000 kroner: Selskapet har utviklet et system for å så gress i landbruket. Stavangerregionen er en stor og viktig region når det kommer til gressproduksjon. Systemet innebærer at man legger ned gjødselen i lag med frø i samme operasjon, man trenger derfor ikke å legge jorda brakk og pløye og så i jorda igjen. Dette fører til mindre pakking av jorda, bedre jordhelse, mer karbonbinding, lavere CO2utslipp og mindre bruk av gjødsel.

300.000 kroner: Selskapet har utviklet et system for å så gress i landbruket. Stavangerregionen er en stor og viktig region når det kommer til gressproduksjon. Systemet innebærer at man legger ned gjødselen i lag med frø i samme operasjon, man trenger derfor ikke å legge jorda brakk og pløye og så i jorda igjen. Dette fører til mindre pakking av jorda, bedre jordhelse, mer karbonbinding, lavere CO2utslipp og mindre bruk av gjødsel. Fair Play Bygg Rogaland 250.000 kroner: Prosjektet omhandler det seriøse arbeidslivet i Rogaland. Dette er viktig og attraktivitetsfremmende for næringsdrivende og arbeidstakere i regionen. Kommunens A-krim-gruppe samarbeider tett med Fair Play Bygg, fylkeskommunen og Næringsforeningen. (Rogaland innstilles på kr 250 000. Kommunedirektøren vil også innarbeide kr 250 000 i 2024 og 2025 via handlings- og økonomiplan 2024 – 2025).