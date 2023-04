Havbrukets svar på ONS legges til Stavanger

Annethvert år samles olje- og energibransjen til ONS i Stavanger. Nå kommer en ny messe som skal bli havbrukets svar på ONS, Aquanext, som arrangeres fra 11. til 13. juni 2024 i Stavanger Forum.

– Stavanger-regionen har mange bedrifter som er ledende innen teknologi og innovasjon i havbruksnæringen. Med mer enn 50 års problemløsningserfaring fra olje- og gassnæringen har vi en unik kompetanse og teknologi som også kan overføres til havbruksnæringen. Derfor er vi glade for å endelig få på plass en arena som AquaNext, sier næringssjef i Stavanger kommune, Anne Woie, til kommunens egen nettside.

Arrangementet vil bestå av en stor utstilling og konferanse under tematikken «Impact Tomorrow Today». Her skal det vises fram ny teknologi som skal bidra til et bærekraftig havbruk for økt global matproduksjon.

Stavanger er en av Norges største havbrukskommuner, og næringen er veldig viktig for både verdiskaping og arbeidsplasser, mener kommunen, som skriver at Aquanext bygger opp under denne satsingen.

En voksende global befolkning trenger mer sunn mat, med mindre miljøavtrykk. FN slår fast at sjømat er en avgjørende del av løsningen. Dette er tema som AquaNext vil sette på programmet, melder kommunen.