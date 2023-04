– Streiken handler om mer enn Pepsi Max og øl

– Vi er langt fra dem som tjener mest. Lønnen er lav. I flere år på rad har vi hatt reallønnsnedgang. Det sentrale tillegget har ikke vært nok, og det har vært lite å hente i lokaleforhandlinger. Nå er vi lei. Mange er lei. Hverdagen blir stadig tøffere økonomisk for mange, sier Daniel Selnes.

Han er klubbleder for de 25 organiserte i Norsk Arbeidsmandsforbund på Recover på Forus. Selnes jobber med skadesanering. Recover sanerer og gjennopbygger bygninger som for eksempel er brannskadd.

Han får 210 og 220 kroner i timen. I Underkant av 35.000 kroner brutto i måneden. Selnes forteller at han får utbetalt rundt 25.000 kroner hver måned.

– Det er lavt. Likevel er det mange som har enda lavere lønn. Streiken handler om å minke den økende forskjellen på folk, og at vi skal få økt kjøpekraft, ikke nok en gang gå ned i lønn, sier Selnes.

Slik var stemningen da LO-sjef Peggy Hessen Følsvik besøkte Stavanger og Folkets Hus onsdag:

LO-sjef Peggy Hessen Følsvik i Folkets Hus i Stavanger (Dagsavisen)

Tømrerne i selskapet tjener litt mer, mellom 230 og 250 kroner i timen.

– Hadde jeg jobbet et annet sted, hadde jeg tjent mer, sier tømrer Christopher Haukland.

Streikegjengen som torsdag satt streikevakt ved inngangen til arbeidsgiveren sier det er provoserende å lese om generelle lederlønninger som prosentvis økes tosifret, langt mer enn lønnsrammen se selv må forholde seg til i forhandlinger.

– Det som også er provoserende er å høre ledere, politikere og folk i høye posisjoner fortelle folk at de må bli vant med å ha det tøffere. At vi må tilpasse oss tøffere og trangere tider. Det er lett for dem å si. Inflasjonen spiser opp tilleggene vi får. For oss stiger prisene mer enn vi får mer i lønn, sier Tarjei Nevestveit.

[ LO-Peggy i Stavanger: – Det tredje uttaket vil gjøre vondt for arbeidsgiverne ]

Rister på hodet av Pepsi Max-saker

Nettopp derfor er det også frustrerende å lese at mange medieoppslag om storstreiken handler om hva som muligens kan mangle i butikkene framover på grunn av streiken.

Hele 60 prosent av sakene norske medier har skrevet om streiken, handler om hvordan forbrukerne påvirkes, skriver Klassekampen. Fra lørdag til tirsdag formiddag er det blitt skrevet 2735 saker om streiken. 1611 av dem, 60 prosent, er forbrukerorienterte saker. I alt 1048 saker dreier seg om øl, og 572 saker dreier seg om brus og mineralvann. 243 av dem handler om Pepsi Max. Det viser en gjennomgang Retriever har gjort for Klassekampen.

Streikekameratene rister oppgitt på hodet.

– Denne streiken handler ikke om Pepsi Max og øl. Den handler om livene til folk. Å få hverdagen til å gå rundt. Streiken er viktig for mange. Ikke bare oss. Streiken er også viktig for arbeidslivets kommende generasjoner, sier klubbleder Selnes.

– Landet generelt tjener mer penger enn noen gang før, men vi har ingenting igjen for det, sier Nevestveit.

– Noe av årsaken til at ledere får høye bonuser er jo den jobben de på gulvet gjør. Det er de som faktisk produserer, legger Kevin Mestveit til.

[ LEDER: Streik, Pepsi Max og pils ]

– Denne streiken handler ikke om Pepsi Max og øl. Den handler om livene til folk. — Daniel Selnes, klubbleder.

LO-sjef Peggy Hessen Følsvik var på Folkets Hus og en Stavanger/Sandnes-rundtur og besøkte streikende. Fra venstre: Ommund Stokka (nestleder Industri Energi), Anita Paula Johansen (leder Norsk Arbeidsmandsforbund), LO-sjef Peggy Hessen Følsvik og regionsjef i LO Rogaland, Eirin Sund. (Arne Birkemo)

[ Stor streikevilje: – På tide å dele opp kaken mer rettferdig ]

Det er også tøft økonomisk å være i streik. Streikelønnen er rundt 5500 kroner i uken, skattefritt.

– Det er enda lavere enn vi har i lønn. Klart det er tøft. Strømregningen kommer denne måneden også, sier Haukland.

De 25 som er i steik er om lag halvparten av de ansatte. De forteller at de trives på jobb. Selnes forteller om en godt sammensveiset gjeng. Samtidig må de ha en lønn å leve av. Kravet om økt kjøpekraft er noe de håper blir innfridd.

Flere ut i streik fredag

Nesten 25.000 LO- og YS-medlemmer har vært i streik siden mandag.

Fredag tas ytterligere 17.000 tas ut fredag.

Da LO-sjef Peggy Hessen Følsvik besøkte Stavanger onsdag, sa hun til RA at det også jobbes med et tredje uttak. Når det skjer, og hvor mange som vil eventuelt bli tatt ut, er uvisst. Men LO-sjefen var klar på at det tredje uttaket skal svi for arbeidsgiverne.

Riksmegler Mats Ruland opplyste torsdag at han har kontakt med partene i streiken for å se om det kan være grunnlag for nye møter.

– Partene er ikke kalt inn, men vil ha kontakt med dem i dag, skriver han i en sms til Dagbladet.

[ Venter hamstring: Kan bli tomt for brus og (ute)pils ]

---

Fakta om storstreiken:

Fra mandag morgen klokken 06 gikk 22.947 LO-medlemmer ut i streik.

Streiken trappes opp fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16.561 medlemmer. Dermed vil 38 000 LO-medlemmer være i streik fra fredag.

I tillegg streiker 1441 YS-medlemmer og fredag tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt. Da vil i alt 1900 YS-organiserte være i streik.

LO har blant annet tatt ut 2500 elektrikere, 1600 ansatte i næringsmiddelindustrien og 3000 Industri Energi-medlemmer.

Flere ferjesamband over hele landet rammes av streiken og mange ferjer blir tatt helt ut av drift.

Flere bryggerier og matprodusenter har varslet full stans i produksjonen.

Ikea stenger ett av sine varehus i Oslo, mens Felleskjøpet har reduserte åpningstider i flere butikker som følge av streiken.

Industribedrifter rammes hardt. Blant annet streiker rundt 1000 ansatte i Aibel og 2703 ansatte i Aker Solutions. Hydro Aluminium på Karmøy og i Årdal rammes også, og må gradvis trappe ned produksjonen.

---