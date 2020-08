Over 1000 færre arbeidsledige

Det er gledelige nyheter, melder Nav Rogaland.

– Nedgangen i arbeidsledige skjer til tross for stor usikkerhet i arbeidsmarkedet, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland.

19.319 personer er ved utgangen av august registrert som arbeidssøkere i Rogaland, opplyser Nav i en pressemelding.

11.419 personer er helt uten arbeid i fylket. Det utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis er 4,3 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid. 7289 personer rapporterer at de er delvis uten arbeid, noe som er på same nivå som i juli måned. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet er 3,0 prosent.

Jevnt fall

– Siden starten av april har arbeidsledigheten sunket jevnt og trutt gjennom hele våren og sommeren. Det er gledelig at vi ser samme utvikling i august. Det vil likevel ta lang tid før vi er tilbake på samme arbeidsledighetsnivå som før koronaviruset rammet arbeidsmarkedet, sier Haftorsen.

Arbeidsledigheten sank i de fleste aldersgruppene i august, sammenlignet med forrige måned. Det er fremdeles høyest ledighet blant de under 30 år, med 6,0 prosent i aldersgruppen 20–24 år og 5,9 prosent blant de mellom 25 og 29 år.

Oppfordring

Nav-direktøren har en klar oppfordring til arbeidssøkere i alle aldersgrupper.

– Vurder mulighetene for kompetanseheving eller mer utdanning. Nå er det blant annet mulig å kombinere utdanning og dagpenger ut 2020. Mer utdanning er en investering i framtiden og gjør at en står bedre rustet på arbeidsmarkedet. Rogaland fylkeskommune vil i løpet av høsten øke tilbudet om voksenopplæring for arbeidsledige og permitterte, slik at en blant annet får sjansen til å fullføre videregående opplæring, sier Haftorsen.

Høyest på Nord-Jæren

I august har de fleste kommunene i fylket opplevd nedgang i arbeidsledigheten målt mot juli. I Sola kommune er 5,2 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid. Stavanger kommune har ledighet på 5,1 prosent mens det i Sandes er arbeidsledighet på 5,0 prosent.

Lund, Bokn og Sauda kommune har lavest ledighet med henholdsvis 1,9 prosent, 2,0 prosent og 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

– Siden koronaviruset rammet arbeidsmarkedet i mars, har de største kommunene hatt den høyeste arbeidsledigheten. Slik er det fremdeles, sier Nav-direktøren.

Færre nye stillinger

I august ble totalt 1728 stillinger lyst ut i Rogaland. Det er en nedgang på 28 prosent sammenlignet med august 2019. Yrkesgruppene med flest offentliggjorte stillinger i august var helse, pleie og omsorg (334), bygg og anlegg (321) og butikk- og salgsarbeid (172).

– Selv om det er en nedgang sammenlignet med i fjor, viser disse tallene at det er en god del jobber å søke på. I tillegg er det mange bedrifter som ikke lyser ut stillingene sine offentlig når de har behov for nye medarbeidere, sier Haftorsen.