Null nye smittede

Runar Johannessen, smittevernoverlege i Stavanger kommune, bekrefter overfor RA at det tirsdag ble registrert null nye personer som er smittet av koronaviruset i Stavanger.

– Dette er bra, og noe vi er spent på framover, sier Johannessen til RA.

Samtidig er han opptatt av at folk kan være smittet uten at de fanget opp av systemet.

– Vi har fortsatt for lite kunnskap om hvor mye smitte det er i samfunnet, og denne uken tester vi litt mer enn vi har gjort tidligere for å få innblikk i dette, sier Johannessen.

Han sier at et lite antall nye registrerte smittede ikke betyr at vi kan slippe opp restriksjonene.

– Men fortsetter tallet å være null framover, kan dette være et tegn på at det er mindre smittede enn fryktet, sier Johannessen.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Uker fram i tid før vi kan slippe opp

– Men å si noe om når restriksjonene kan slippe opp er helt umulig å si for oss på nåværende tidspunkt.

Det var per i går fortsatt ikke registrert koronasmitte på noen av sykehjemmene i Stavanger.

– Dette er bra, og noe vi er svært opptatt av, sier Johannessen og tilføyer:

– Nå jobber vi mye med planlegging og rigging av systemer med tanke på at det kan bli en økning på sikt.

Det totale antallet smittede i Stavanger var i går 120 personer.

Ifølge SUS hadde de i går 14 personer innlagt med koronasmitte i går. Tre av disse fikk respiratorbehandling.

LES OGSÅ: Ikea Forus gikk tom for dette etter koronautbruddet

LES OGSÅ: Vil sende koronasyke hjem fra SUS