Mange møtte fram til demonstrasjon i Stavanger

Med hjemmelagde plakater og taktfaste rop markere de frammøtte støtte til «Black lives matter»-bevegelsen og George Floyd, afroamerikaneren som døde under en pågripelse av politiet i Minneapolis i forrige uke.

Stavanger kommune hadde på forhånd innstendig bedt folk om å følge smittevernreglene, men verken ville eller kunne stanse demonstrasjonen i sentrum av oljebyen.

LES OGSÅ: Reagerer på reisereglene for kommunalt ansatte (+)

– Umulig å holde meteren

– Det er et dilemma for oss. Vi er bekymret for smitterisikoen, medgir beredskapssjef Torstein Nilsen i kommunen overfor Stavanger Aftenblad.

Ifølge kommunikasjonsavdelingen i Stavanger kommune var 1.368 personer til stede i Byparken under demonstrasjonen, skriver VG. Mange skal ikke ha overholdt koronameteren.

– Det sier seg selv at det er umulig for alle å følge smittevernreglene når det er så mye folk her, sier en journalist fra Stavanger Aftenblad.

Fredag stilte langt over 10.000 personer opp i en tilsvarende demonstrasjon utenfor Stortinget i Oslo. Trass i at mange brukte munnbind, var det så å si umulig å overholde reglene om sosial avstand.

Dagens smittevernregler tillater arrangementer med opp til 50 deltakere, men helsemyndighetene valgte imidlertid å gjøre et unntak fra reglene og tillate markeringen i Oslo. Unntaket gjør at heller ikke Stavanger har myndighet til å nekte en større folkemengde å samles til markeringen i Stavanger sentrum.

– Vi anbefaler ikke samlinger som dette, men gir ikke forbud, sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

LES OGSÅ: Skyhøy politikerlønn i Stavanger, foreslår lønnstak (+)

Høie: Må gjøre ting annerledes

I et innlegg på Facebook lørdag framholder helseminister Bent Høie (H) at de som deltok i demonstrasjonene i Oslo, har utsatt seg for koronasmitte.

– Derfor er det utrolig viktig at de som i etterkant får symptomer på koronaviruset, blir hjemme, og at de får testet seg. Det bidrar til å hindre videre smittespredning, skriver Høie, som også retter en takk til alle de initiativtakerne som før demonstrasjonene fredag oppfordret folk til å følge smittevernrådene og la til rette for å demonstrere på andre måter.

– I Norge står ytringsfriheten sterkt, ingenting rokker ved den. Heller ikke koronasituasjonen. Men nå står vi i en pandemi, da må vi gjøre ting annerledes enn vanlig, skriver Høie.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er bekymringsfullt at flere tusen mennesker velger ikke å følge smittevernreglene under demonstrasjonen i Oslo.

– Det øker risikoen for spredning betydelig, sa Nakstad til VG fredag.