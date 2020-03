På intensivavdelingen på Stavanger universitetssjukehus jobber de med bemanningen.

Under en pressekonferanse på SUS torsdag ble det opplyst at sykehuset har åtte intensivsengeplasser, men at de nå dimensjonerer for 40.

– Vi lager planer for å skalere opp. Det er ikke helt enkelt, for det er begrensninger både på personell og utstyr. Men vi har en plan for å kunne ta imot et betydelig antall pasienter, sier Kristian Strand, overlege på intensivavdelingen.

– Bemanning vil kanskje bli den største utfordringen på sikt, sier han.

Han forteller at de vil skille strengt mellom de ulike pasientgruppene.

– Vi vil behandle de smittede på isolat så lenge det er mulig. Men kommer det svært mange, det vil si mellom 20 og 30 stykker, så vil vi lage satellitt-intensivavdelinger på sykehuset. Men covid 19-pasienter og generelle intensivpasienter vil uansett være separerte, sier Strand.

– Vanlig norsk standard er én sykepleier per pasient på respirator. Når det gjelder isolatsituasjonen vil man ha økt behov for sykepleiere, for en trenger sykepleiere som kan gå til, fra og levere medisiner. Så i utgangspunktet vil det kreve flere sykepleiere ved isolasjon av pasienter. Det er en plan vi holder på med, men ingen sykehus i Norge har god nok kapasitet til å ta seg av et verste fall-scenario her.