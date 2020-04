Her får korpsene lov å spille 17. mai

Etter drøfting med smittevernoverlegene i Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes og Klepp i dag er der enighet om å gi følgende råd i en pressemelding onsdag:

* Korpsmusikk er et kulturbærende element i nasjonens markering av 17. mai.

* Korpsene kan bidra til 17. mai feiringen i Stavanger og omliggende kommuner.

* Korpsene kan gjerne stille i mindre grupper når anledningen gjør dette mulig og naturlig (punktkonserter for eksempel utenfor utvalgte institusjoner eller ved spesielle anledninger).

* Når det gjelder marsjering og musikk i gatene er det etter en totalvurdering forsvarlig at korpsene stiller tutti (alle).

To meters-regelen gjelder

Betingelsen er at smittevernet ivaretas gjennom at korpsledelsen ser til at musikantene inntar formasjoner slik at to meters-regelen etterleves så langt som mulig.

Det påhviler også korpsledelsen å medbringe hånddesinfeksjonsmidler til de tilfellene dette måtte være nødvendig.

Det er også slik at grunnleggende smitteverntiltak følges: Ingen musikanter kan delta om de har symptomer på luftveissykdom, rutiner for hånd,- hoste og nysehygiene forutsettes fulgt.

17. mai arrangøren informerer innbyggerne slik at befolkningen IKKE tar oppstilling langs rutene, men heller bejuble musikantene fra trygg avstand såvel til korpsene som til andre borgere.