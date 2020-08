Over 430.000 personer har søkt dagpenger under koronakrisen, og de fleste søkte i mars og april. Fortsatt har 67.000 ikke fått behandlet dagpengesøknadene sine og over halvparten av dem må vente til september, skriver Klassekampen.

Årsaken er at Nav har prioritert søknadene fra dem som er ledige uten å ha en arbeidsgiver og dermed ikke er permitterte. Deretter er søknadene fra permitterte behandlet og til sist søknadene fra permitterte som er tilbake i arbeid, forklarer kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.

– 37.000 av de 67.000 personene som gjenstår, har kommet tilbake i jobb etter å ha vært permittert i mars, april og mai. Disse 37.000 har fått beskjed om at de kommer til å prioriteres i september, sier han til avisen.

Åsholt peker på at de permitterte har en fordel i at de er tilknyttet en arbeidsgiver og at de som er tilbake i jobb har det bedre enn de som går ledige. Hovedårsaken til den sene utbetalingen er likevel det store antallet søknader.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) lovet i vår at Nav skulle være ferdig med dagpengesøknadene i slutten av juli. Han sier nå at det er altfor lenge for folk å gå fem måneder uten inntekt.

– I den største ledighetskrisen som Norge har hatt i fredstid, har folk vært mer tålmodige enn vi kunne forvente, sier Isaksen.

