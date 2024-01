Slik skal Holocaustdagen markeres

Den internasjonale Holocaustdagen er en årlig internasjonal minnedag for ofrene for Holocaust. Dagen blir markert over hele verden 27. januar, datoen for frigjøringen av fangene i den største konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau i det naziokkuperte Polen.

I Stavanger arrangerer kommunen en markering ved det jødiske minnesmerket på Eiganes gravlund klokken 12.00 på lørdag.

Det blir tale ved ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H), kransenedleggelse og musikalske innslag.

– Jeg ser fram til å holde en tale og legge ned en krans på markeringen av Holocaustdagen på lørdag. Det er en markering som bidrar til at vi i dag har et bevisst forhold til hvordan vi som samfunn i dag forholder oss til ulikhet, mangfold og hvordan vi sørger for å respektere og anerkjenne helt grunnleggende menneskerettigheter, sier ordføreren til RA.

Sissel Knutsen Hegdal, ordfører i Stavanger (Stein Roger Fossmo)

Hun mener markeringen er særlig viktig med det bakteppet vi står i, med et Europa i krig flere steder.

– Kunnskap om fortidens ugjerninger kan hjelpe oss både til å forstå, og aller mest med å gi oss kunnskap til hvordan vi i dagens samfunn sørger for å opptre på en slik måte at alle inkluderes. Holocaust er et uforståelig kapittel i vår historie, der mange familier også hos oss i Stavanger er berørt. Jeg håper lørdagen vil gi rom for både ettertanke og at vi knytter et sterkere fellesskap, der vi står sammen om å verne om hverandre, sier Knutsen Hegdal.

---

Fakta om Holocaustdagen

Den internasjonale Holocaustdagen er en årlig internasjonal minnedag for ofrene for Holocaust.

Dagen blir markert over hele verden 27. januar, datoen for frigjøringen av fangene i den største konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau i det naziokkuperte Polen.

HL-senteret står for den nasjonale markeringen av Den internasjonale Holocaustdagen i Norge, men dagen markeres mange steder.

---

Fakkeltog

Det blir også en markering arrangert av Antirasistisk Front klokken 17.00.

– Vi skal gå i fakkeltog fra Figgjogaten 11, som i dag er en barnehage på Storhaug, opplyser leder for Antirasistisk Front, Nina Narvestad, i en pressemelding.

Toril Øvregaard Kvæven, styremedlem Antirasistisk Front og Nina Narvestad, Leder Antirasistisk Front (Tonette N. Haaland)

Hun gjør det klart at Antirasistisk Front inviterer alle enkeltpersoner, parti, organisasjoner og idrettslag til å bli med på markeringen.

– Ved Figgjogaten 11 er det to snublesteiner til minne om ekteparet Jacob og Jeanette Reichwald. Vi går så til Solheimsveien nr. 3, der er det fire snublesteiner over David og Sofie Joseff og de to barna Hildur Sara og Selmer Samuel, påpekes det i pressemeldingen.

Den internasjonale Holocaustdagen er en internasjonal minnedag over Holocaust, nazistenes folkemord på jøder. Denne dagen ble vedtatt opprettet av FNs sikkerhetsråd 11. november 2005.

27. januar 1945, frigjorde den Røde Arme de rundt 7000 overlevende fangene i den store konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i det naziokkuperte Polen.

– Vi bruker dagen til å vise motstand mot rasisme og nazisme i Norge og Europa og vi vil ha et forbud mot all rasistisk organisering, i tråd med FNs konvensjon mot rasediskriminering, undertegnet av Norge i 1970 og straffelovens § 185. Rasisme i Norge tar liv. Vi minner om Utøya, Benjamin Hermansen og Johanne Ihle Hansen. Folkemord skjer foran våre øyne også i dag på Gaza. Holocaust var en forferdelig hendelse i europeisk historie, den kan aldri kunne brukes til å forsvare overgrep mot andre, sier leder Narvestad.