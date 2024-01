UiS: – Dette vil få ned utslippene våre med 80 prosent

Tirsdag var UiS-folk, samarbeidspartnere, studenter og Statsbygg på plass på Campus Ullandhaug for å feire at grunnsteinen for det som skal bli «Energisentralen UiS» ble lagt.

Energisentralen skal kutte klimagassutslipp, og fylles med forskning og undervisning på geometrisk energi og elkraft, skriver UiS på sine hjemmesider.

Ifølge UiS vil den nye bergvarme-sentralen på Campus Ullandhaug kutte universitetets klimagassutslipp fra energiforbruk for varme og kjøling med rundt 80 prosent.

Bygget skal ferdigstilles i fjerde kvartal i 2024.

UiS-rektor Klaus Mohn (UiS / Kjersti Riiber)

– Feier for egen dør

Grønn omstilling er førende for UiS og står sentralt i strategien fram mot 2030, påpekes det i pressemeldingen.

– Med Energisentralen feier vi for egen dør. Dette bygget er et særs viktig bidrag til UiS sin målsetting om å bli selvforsynt med energi. Det er med andre ord god grunn til å markere igangsettingen, og derfor inviterer vi studenter, kollegaer og samarbeidspartnerer til nedlegging av grunnsteinen for det nye bygget, sa UiS-rektor Klaus Mohn i sin tale.

Mohn pekte på at bygget er svært kostbart å bygge, og at de ikke har vært en selvfølge å kunne etablere en slik bergvarme-sentral på campus.

– Beslutningen om å bygge Energisentralen ble mulig da de høye strømprisene kom.

I pressemeldingen vises det til tall som sier at UiS vil spare rundt 60 prosent av strømforbruket sitt.

Energisentralen UiS vil stå ferdig til 2025. (UiS / Kjersti Riiber)

Laboratorium

Tirsdag var blant annet studentleder i studentorganisasjonen StOr, Joakim Ramsland, til stede på feiringen, og la ned en tidskapsel i grunnsteinen for bygget som skal stå ferdig om et år.

Han pekte på at studentene nå får tilgang til topp elkraft-utstyr i et spennende læringsmiljø.

– Elkraft-laboratoriet i fjerde etasje vil føre til at UiS blir mer attraktivt for elektro- og energi-studenter som ønsker å studere i Stavanger, sa Ramsland før han fikk en tidskapsel fra UiS og Statsbygg.

– Denne tidskapselen inneholder UiS sin strategi med grønn omstilling som det mest sentrale satsingsområdet. Vi har også lagt andre dagsaktuelle dokumentar inn i kapselen. Dersom bygget skal pusses opp om 100 år så vil etterkommerne våre kunne se hva vi gjorde for 100 år siden for å bekjempe klimakrisen, sa Ramsland.

Energisentralen skal brukes til forskning og vil bli et unikt laboratorium innen geometrisk energi.

– Fagmiljøene våre skal kunne hente ut data og bruke sentralen som et levende laboratorium for bergvarme, som er i vekst i Europa og som har store muligheter her i Norge også, forklarer UiS-professor Mohsen Assadi.