− God måte å komme i gang med nyttårsforsettene

− Det er første vi gang er med på et ti-kilometer-løp, så vi er veldig glade for at vi gjennomførte, sier Tanja Kristine Lüngen til Rogalands Avis.

Hun sitter sammen med Sarah Cornehl inne på Sola Strand Hotell og nyter en velfortjent energidrikk. De har begge nettopp kommet i mål etter å ha løpt distansen på ti kilometer i Solastranden Halvmaraton.

− Vi ble motivert til å delta gjennom arbeidsgiveren vår Wintershall Dea. Det er gøy at bedriften vår vil at vi ansatte skal være aktive, sier Lüngen videre.

− Dette var en god start på året, og en god anledning å komme i gang med nyttårsforsettene, smiler hun.

Solastranden halvmaraton går over åtte timer, og inkluderer både fem kilometer, ti kilometer og halvmaraton.

Løpene går av stabelen en særdeles forblåst januardag.

− Da vi startet gikk det fint, men så var det mye vind og til dels sandstorm, sier Cornehl.

Medaljene klirret i vinden da Solastanden Halvmaraton ble arrangert 13. januar 2024. (Eilin Lindvoll)

Deltakerrekord

Drøyt 1800 deltok på løpene langs Solastranden.

Den gamle rekorden er på 1114 påmeldte, så det er ingen tvil om at det ble ny rekord i år.

– Vi er nå det nest største løpet i Rogaland etter 3-Sjøersløpet, og den nest største mønstringen i Norge vinterstid, sier primus motor Einar Søndeland hos arrangøren Spirit.

Kollegaene Sarah Cornehl og Tanja Kristine Lüngen har trent hver for seg, men gjennomførte ti-kilometer-løpet på Solastranden Halvmaraton sammen. (Eilin Lindvoll)

Jente-boom

Det er jentene som bidrar mest til økningen i påmeldte til Solastranden-løpene i januar, da 36 prosent av de påmeldte i fjor var kvinner.

– Å løpe er lettvint. Det er bare å snøre på et par joggesko, så er du i trening. Om jeg har den enkle forklaringen, vet jeg ikke. Samtidig er kvinner er mye flinkere til å gjøre ting sammen enn menn. Så, er det slik at når menn blir gode, vil de helst løpe hver for seg. Det sosiale genet til kvinner spiller nok mye inn, mener Søndeland.

Primus motor Einar Søndeland i Spirit da han var ute for å stake opp løypen før Solastranden halvmaraton på lørdag. (Solastranden halvmaraton)

