Slik forklares kvinnebølgen

Selv om lørdagens løp heter Solastranden halvmaraton er det etter hvert blitt ganske mye mer en ett løp. Arrangementet går over åtte timer. Det inkluderer både fem kilometer, ti kilometer og halvmaratondistansen på 21.097,5 meter. Og ikke minst bankett om kvelden.

– For dem som ikke får nok har vi også en trippel som inkluderer alle tre distansene, sier primus motor Einar Søndeland hos arrangør Spirit.

Tirsdag formiddag hadde arrangementet passert 1580 påmeldte. Søndeland tipper at det stanser på rundt 1900 – kanskje opp mot 2000 deltakere. Den gamle rekorden er på 1114 påmeldte.

– Vi er nå det nest største løpet i Rogaland etter 3-Sjøersløpet, og den nest største mønstringen i Norge vinterstid, sier Søndeland.

Enorm kvinneøkning

Den voldsomme økningen i antall påmeldte fra i fjor til i år forteller nok noe om en voksende løpstrend generelt. Dykker man ytterligere i påmeldingstallene finner man også et svært interessant poeng. Det er jentene som bidrar mest til økningen. 36 prosent av de påmeldte er kvinner.

– Slik var det definitivt ikke tidligere. Det tallet lå kanskje på 15–20 prosent av deltakerne, sier Søndeland – som i år har 50-års jubileum som løpsarrangør i forskjellige klubber.

– Hvorfor denne kvinneboomen?

– Løp er lettvint. Bare å snøre på et par joggesko, så er du i trening. Om jeg har den enkle forklaringen vet jeg ikke. Samtidig er kvinner er mye flinkere til å gjøre ting sammen enn menn. Så er det slik at når menn blir gode vil de helst løpe hver for seg. Det sosiale genet til kvinner spiller nok mye inn, sier Søndeland.

Oda Andersen Lundeby (kjæresten til Narve Gilje Nordås), Abdalla Targan Yousif og Silje Torsvik representerer alle Spirit. (Spirit)

Også daglig leder Marie Kloster i Skjalg forteller på sin side om en økende vilje til å konkurrere blant jenter og damer. Selv om Skjalg er en friidrettsklubb, som i hovedsak satser mot barn, unge og eliteutøvere, har de også en litt mer mosjonsrettet løpsgruppe på 70 voksne.

– Det vi ser er at løpsbølgen generelt beveger seg litt opp og ned. Hvor mange som satser varierer, men vi ser nå at det er flere jenter som satser enn før, sier Kloster til RA.

Blant annet har klubben nå en veldig sterk gruppe yngre juniorer på jentesiden. Så mange som fem-seks av disse forventes å klare NM-kravet på mellom og langdistanse.

Kloster er selv en habil langdistanseløper i 40 pluss-klassen, og kjenner godt til det som rører seg i løpsmiljøet. Også utover Skjalg.

Kloster merker også at det har skjedd noe de siste årene. Jenter er ikke like redde for å konkurrere som de kanskje var før. Da har det vært en bøyg både å dra på seg et startnummer og en Skjalg-overall.

– Det har de ikke alltid ønsket. Damer våger i større grad. De over 30 henger seg også i mye større grad med, sier Kloster.

Hvorfor trendene er som de er hun ikke sikker på, men hun peker på viktigheten for begge kjønn å oppsøke det sosiale via grupper. Selv om de er blitt gode.

At Spirit opplever så høy kvinneandel på løpene nå tror hun også handler om primus motor Einar Søndeland. Det gir hun ham ros for.

– Einar er glad i damer! Han gir dem skryt og oppmerksomhet. Tar vare på dem som er med i treningsgruppene. Han skal ha ros for det, sier Kloster.

Hun skal selv være med på Solastranden halvmaraton i helgen, men da som hare for Skjalg-løpere som ønsker å bedre sin pers. Klubben har totalt med rundt 25 løpere denne helgen.

Eliteløpere med

Selv om Solastranden halvmaraton først og fremst er en massemønstring stiller det også flere navn fra eliteklassen. Værmeldingen lørdag spår mildvær og ganske mye vind. Det lover ikke så godt for løyperekorder, samtidig er ikke disse så tøffe at det er umulig å tukte dem på en god dag uansett.

Jarle Risa er den raskeste til å løpe halvmaratondistansen gjennom løpets 19-årige historie. Løyperekorden er 1.10.03.

Når det kommer til den noe ekstreme trippelen spår Søndeland en skikkelig duell.

– Tom Erik Halvorsen fra Stavanger og trønderen Sebastian Conrad Håkansson vil nok gjøre opp. Sistnevnte er habil. Han løper også trippelen i Oslo som er med full maraton. Persen hans på den fulle distansen er på 2.20-tallet. En slugger, sier Søndeland.

På ti kilometer for kvinner tror han det blir et oppgjør mellom flerfoldig norsk mester i terrengløp Sigrid Gjervell Våg, med konkurranse fra Adele Henriksen.

Startfeltet har også en tidligere OL-deltaker. På fem kilometer for herrer.

– Abdalla Targan Yousif løper for oss i Spirit nå. Han er opprinnelig fra Sudan og var med på 3000 meter hinder i OL i Rio. Nå har han vært skadet siden NM i fjor, men han har ett NM-sølv og to bronser fra før. Han er nok favoritt på fem kilometer, mener Søndeland.

