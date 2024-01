Gamlingen åpner igjen

Gasskjelene ved Gamlingen, som ble slått ut av kulden, er reparert. Det betyr at de kan hovedbassenget igjen torsdag 11. januar, til vanlig tid klokken 06.00, melder Stavanger kommune.

Bassenget vil da holde 27–28 grader, som det pleier.

Barnebassenget er tildekket for å spare energi, men betjeningen åpner det ved behov.

Trimrommet, badstuene og kafeen ved Gamlingen er også åpne, som vanlig.

Det var i forrige uke at begge to gasskjelene, som står for de ekstra varmegradene i utebassenget på de kaldeste dagene, sluttet å virke.

Allerede for noen måneder siden streiket den første gasskjelen, mens fredag 5. januar tok sprengkulden knekken på den andre. Dermed så Gamlingen seg nødt til å stenge utebassengene.