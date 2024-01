Stortinget vedtar leting etter og utvinning av havbunnsmineraler

Stortinget vedtok tirsdag å åpne for leting og utvinning av ettertraktede mineraler på dyphavsbunnen, etter at Ap og Sp i desember ble enige med Høyre og Frp. Stortingsflertallet mener gruvedriften vil legge til rette for lønnsom, bærekraftig og forsvarlig mineralvirksomhet til havs.

De fire partiene kom til enighet om gruvedrift på havbunnen i begynnelsen av desember, og tirsdag 9. januar ble saken vedtatt altså i Stortinget.

Regjeringen har sagt det er økt interesse for disse ressursene fordi etterspørselen etter viktige metaller øker på verdensbasis. De argumenterer også med at det er viktig å øke selvforsyningen i en tid preget av økt internasjonal spenning.

Motstandere mener, derimot, at gruvedrift på havbunnen vil kunne få katastrofale og irreversible konsekvenser for dyreliv og natur til havs.

SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF stemte mot vedtaket, og skriver i sin innstilling at Norge mangler kunnskap om miljøet i 99 prosent av havområdene som er aktuelle for gruvedrift.

