Han er årets ildsjel

Vinner av Idrettens Ildsjelpris 2024 heter Tore Drange.

Han startet som trener og styremedlem i SIF Håndball i 1973. De siste 50 årene har Drange hatt flere verv, både lokalt og nasjonalt innenfor håndball. Og flere av vervene har han hatt samtidig, blant annet som styreleder, sportslig leder, dommer, revisor og mer.

På årsmøte i 2023 ble Drange valgt til æresmedlem i SIF Håndball.

Idrettens Ildsjelpris ble første gang delt ut i 2010, og dette er en årlig kåring og hedring av de mange ildsjelene som idretten er helt avhengig av. Det er Stavanger kommune og Idrettsrådet som tildeler ildsjelprisen.

− Jeg er veldig takknemlig og ydmyk for å motta denne prisen. Jeg har jo alltid vært svært interessert i idrett, helt siden jeg var guttunge. Den gang var det ikke så mye organisert idrett, og jeg hadde nok en liten leder inni meg. Da jeg ble skadet som ung og ikke kunne drive med toppidrett selv, meldte jeg meg inn i «styre og stell», så har det bare ballet på seg siden den gang, sier Drange til Rogalands Avis.

Spesielt som leder og styremedlem for Håndballalliansen i 38 år har Drange hatt stor innflytelse på idretten i byen lokalt. Videre har han som formann i Norsk Topphåndball på 80- og 90 tallet markert seg nasjonalt, heter det i juryens begrunnelse.

Men han har ikke bare engasjert seg i håndballen. Drange har nemlig i lengre tid bidratt til fotballen. Han har vært trener i åtte år og styremedlem i ni år i Viking Fotball. I tillegg er han fortsatt aktiv innenfor friidretten, for han har vært trener, lagleder, dommer, arrangementsansvarlig og en viktig pågangsmotor i over 15 år for både IL Skjalg og GTI.

Årets Ildsjelpris tildeles altså en person som har bidratt enormt over mange år og i flere idretter.

Og sist, men ikke minst: Drange har vært valgt revisor og medlem av kontrollkomiteen i Idrettsrådet i 40 år. Han framstår som en god representant for idretten, er jovial og positiv med alle han møter. Hans mangeårige erfaringer fra et bredt spekter av verv gjør ham ettertraktet i idrettsmiljøet i Stavanger, hvor han alltid hjelper til der det trengs. Han har bidratt med uvurderlig innsats og kvalitet, både på breddenivå og i toppidrett, lyder hyllesten fra juryen i Idrettsrådet i Stavanger.

Les også: Per (71) har gått hundre turer til Preikestolen: − Hender at jeg «fusker» og tar tre turer i slengen