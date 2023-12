Vil bygge nye blokker i Saxemarka

Det er Arkitektkontoret Vest AS som på vegne av utbygger Peder Saxes gate 18 AS fremmer forslag til regulering for bygging av leilighetskompleks med næringsareal i første etasje i Peder Saxes gate 18 i Saxemarka i Stavanger. Utbyggingsplanene var på bordet hos politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger kommune 23. november.

Saxemarka 1 Bygningen som blant annet har inneholdt Prix-butikk kan bli revet for å gjøre plass til et nytt leilighetskompleks i Saxemarka. (Thor Erik Waage)

Peder Saxes gate 18 er bygningen der blant annet Coop har hatt dagligvarebutikk siden 1960. Prix-butikken, som var Coops siste butikk i lokalene, ble lagt ned i 2019. Det har vært noe aktivitet i lokalene siden, blant annet med internasjonal mat, men per i dag står lokalene tomme.

Nå foreslås det at næringsbygningen som også har inneholdt frisørsalong, tannlegekontor, legekontor og annet gjennom tidene, skal rives for å bygge opp igjen et nytt leilighetskompleks.

36 leiligheter i to blokker

I planforslaget legges det opp til for 36 boenheter fordelt på to blokker i et nabolag som allerede i stor grad består av boligblokker og rekkehus. Minst 80 prosent av de nye boligene skal være på minimum 55 kvadratmeter med to rom, og minst 40 prosent av leilighetene i prosjektet skal være større en 80 kvadratmeter.

Ingen boenheter i prosjektet tillates mindre enn 40 kvadratmeter, som er et krav fastsatt i kommuneplanen for nye boligprosjekter i Hillevåg. Bebyggelsen i Saxemarka enhetlig utbygd blokkbebyggelse fra 50-tallet.

Støy fra motorveien

Området er støyutsatt grunnet nærhet til E39 motorveien, og støy er derfor et viktig moment i saken. Saxemarka-området er også identifisert av Stavanger kommune som et område med levekårsutfordringer.

– Det er derfor viktig at nye tiltak tilfører noe positivt som bidrar til å gi området et løft. Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn, men bør til andregangsbehandling justeres med grep som sikrer mer oppbrutte volumer. Detaljering og fargebruk, som er viktig for tilpasningen til omkringliggende bebyggelse, bør også sikres bedre i bestemmelsene, skriver Stavanger kommunes fagetat i sin innstilling.

I planforslaget fra utbygger går det fram at ny bebyggelse består av to blokker i 4–5 etasjer som er plassert slik at den bidrar til å skjerme mot den verste støyen for utearealene som ligger bak bebyggelsen.

Et boligprosjekt med 36 leiligheter der på tomten der Coop Prix-butikken i Saxemarka lå er nå lagt ut på høring. Illustrasjon: Arkitektkontoret Vest (Arkitektkontoret Vest)

LES OGSÅ: Nærbutikken i Saxemarka legges ned etter 60 år

Legges ut på høring

Da saken var til politisk behandling forrige uke vedtok flertallet i utvalg for by- og samfunnsutviklings å legge planprosjektet ut på høring og offentlig ettersyn.

Utvalget kom samtidig med en del krav overfor utbygger med tanke på andregangsbehandling. Politikerne pekte blant annet på at blokkene i planen framstår dominerende, og ikke i tråd med nabobebyggelsen, og ønsket blokkene redusert med en etasje. Utvalget vedtok at følgende fem punkter må inn i planene til før de kommer til andregangsbehandling:

1. Høydene på blokkene senkes en etasje, for å være i tråd med nabobebyggelse.

2. Det skal tas særskilt hensyn til skjerming mot støyforurensing på hele uteområdet.

3. Forslaget skal justeres med grep som sikrer mer oppbrutte volumer, og detaljering, fargebruk og materialvalg skal sikres bedre i bestemmelsene. Videre skal det sikres en blågrønn faktor på min. 0,7 i tråd med kommuneplanen

4. Parkeringsnorm som kommuneplan, altså 1,2 p plass inkl. gjesteparkering. Størrelsen på balkongene opprettholdes som omsøkt.

5. Frem til neste behandling bes det vurdert å sette av flere av sykkelparkeringsplassene til lastesykler.

Totalt 36 nye leiligheter planlegges i Saxemarka. (Thor Erik Waage)

Utvalgsleder: – Et løft for området

Leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling, Kristoffer Sivertsen (Frp), mener planforslaget er godt og viktig for et område som trenger fornying.

– Planen vil gi et godt og etterlengtet løft for hele området, og det er det behov for, sier utvalgsleder Kristoffer Sivertsen (Frp) til RA.

Frp-politikeren mener Saxemarka-området har et sårt behov for oppgradering og fornyelse som vil gi positive ringvirkninger for området som helhet, for dem som skal flytte hit, drive virksomhet her og også for dem som allerede bor i dette området.

Kristoffer Sivertsen (Frp) (Tonette N. Haaland)

– Det nye prosjektet vil blant annet bidra til å gi skjerming mot motorveien og gjøre Saxemarka kjekkere enn for alle som bor i området.

Sivertsen mener det bør være fullt mulig å få til et fornuftig prosjekt, selv med de innvendingene som ble vedtatt:

– Godt prosjekt, selv med de endringsforslag som ligger inne. Jeg ser fram til å få planene realisert. Fra Frps ståsted ville vi ideelt sett beholdt etasjene som utbygger ønsker. Det aller viktigst var å få med punktet om parkeringsnormen, slik at det kan åpnes for å ta med tilstrekkelig gjesteparkering. Vi kan ikke legge opp til p-kaos ved slike utbygginger, sier Sivertsen, som er klar på at det viktigste framover er å sørge for at planene kan bli realisert.

– Så jeg formaner til edruelighet når det kommer til å tilføre enda flere endringer og nye krav når planene kommer tilbake, sånn at det kommer i gang. Det er et viktig prosjekt for hele området, sier Sivertsen til RA.