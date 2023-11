Stenger E 39 i perioder for å bygge bro

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Broen over E39 ved IKEA er nå støpt halvveis over Motorveien. Førstkommende helg 17.-19. november blir trafikken på motorveien lagt tilbake under den delen som nå er ferdig støypt.

Slik påvirker arbeidet trafikken:

Deler av E39 blir steng fra fredag 17.11. klokken 21:00 til lørdag morgen klokken 09:00. Dette gjelder både sørgående og nordgående felt.

Strekningen blir deretter stengt fra lørdag klokken 17:00 frem til mandag morgen 19.11. klokken 06:00. Dette gjelder sørgående og nordgående felt.

Alternativer omkjøringsveier vil bli skiltet, melder vegvesenet.

– Det blir satt opp en digital informasjonstavle som informerer alle bilistene om stengingen, heter det i pressemeldingen.

kjøremønster E 39 ved stenging Trafikken på motorveien stenges i perioder i helgen for å endre kjøremønsteret, melder Statens vegvesen. (Statens vegvesen)