− Ikke gå for snurrebart hver dag

− Vi har allerede fått en del flere timebestillinger, sier Ivan Shekhy som eier og driver frisør- og barbersalonger i både Stavanger og Sandnes.

Hver november måned skal søkelyset rettes mot menns helse i det som kalles «movember». Dette er en årlig aksjon for å bevisstgjøre og, kanskje enda viktigere, samle inn penger til forsknings- og støtteprogram for prostatakreft, testikkelkreft og psykisk helse.

Mange menn velger å la barten gro, slik at de har et synlig bevis på at de støtter aksjonen. Andre støtter movember ved å gå eller løpe 60 kilometer i løpet av måneden, eller holde et arrangement.

Går du for barte-varianten, er movember-utfordringen å starte måneden helt glattbarbert.

I barbersalongen i Stavanger er det mange ulike produkter de med skjegg og bart kan bruke (Eilin Lindvoll)

Form og flass

Så, hva er viktig når man skal anlegge skjegg og bart helt fra grunnen av?

− Jeg anbefaler menn å bruke litt olje på skjegget i starten. Spesielt nå når det er kaldere vær, er det lett å få tørr hud og flass i skjegget. Det hjelper oljen mot, forklarer Shekhy da Rogalands Avis er innom salongen hans i Haakon VIIs gate i Stavanger sentrum.

− Det er veldig forskjellig hvor fort skjegget og barten til den enkelte mann gror. Vi har noen kunder som kommer innom oss én gang i uken for å fikse hårveksten, mens andre kan komme hver andre eller tredje uke, fortsetter Shekhy.

Når du har fått litt lengde på skjegget og barten, må du passe godt på det.

− Du bør ta en skikkelig fiks på skjegg og bart minst to ganger i måneden, for å passe på at det holder formen. For å forme skjegget kan du gjerne bruke kinnbeinene som en mal, og så fjerne hårene som stikker utenfor, anbefaler Shekhy.

− Når du skal frisere skjegg og bart, er det lurt å fukte fjeset med en varm klut først, slik at hårene blir myke. Bruker du høvel til å barbere deg, må du skylle den mellom hvert stryk. Dette er for at barberbladene skal være mest mulig hårfrie og at du får et bra resultat, sier han videre.

Ivan Shekhy anbefaler menn å bruke olje i skjegget om vinteren, for å unngå tørr og flassete hud (Eilin Lindvoll)

Les også: Kine (21) må helst klippe hår til hun er 74 år: − Lite realistisk

Sjampo og styling

Dersom du har langt skjegg, mener Shekhy det er lurt å kjøpe en egen sjampo for bart og skjegg, fordi ansiktshårene er annerledes enn håret på hodet.

− På samme måte som du kjøper sjampo tilpasset tykt, tynt, flatt eller flassete hår, bør du ha en egen sjampo for skjegg og bart. Denne bør du bruke omtrent hver tredje dag.

Hva så med styling av skjegg og bart?

− Olje brukes, som sagt, i skjegget for å unngå flass og gi god lukt. Du kan også bruke en krem i skjegget, for å hindre at hårene stikker ut, sier Shekhy.

− Når det gjelder barten, liker mange å lage snurrebart. Jeg synes det er stilig, men kanskje ikke hver dag. Du kan jo lage snurr på barten til fest, og ha den mer naturlig i hverdagen. For å lage snurrebart, må du bruke voks, men da må du også vaske barten skikkelig etterpå, sier barbereren til slutt.

Les også: Kreftsyke Christian (53) håper alle kompisene hans tar en tur til legen