Menn oppfordres til å ta kreft-grep: – Ikke end opp som meg

Er du mann har du 30 prosent høyere risiko enn kvinner for å få kreft, og 43 prosent høyere risiko for å dø av kreft. Nå har Kreftforeningen en kampanje for å få menn til å gå til legen tidligere.

Christian Holm (53) fra Stavanger har kreft, og mener kampanjen er utrolig viktig.

– Hvis du kjenner på noe, så dra til legen. Antakeligvis er det ingenting, og da er det fint å få det ut av verden, det koster deg svært lite. Hvis det er noe, er det bedre å ta tak i det tidlig, sånn at du ikke ender opp som meg – på medisiner for resten av livet, eller at du ender opp med å dø, sier Holm til RA.

Hans historie starter på stranda. I slutten av oktober for ett år siden.

– Vi gikk tur, og jeg måtte tisse. Det er ikke noe unormalt med det. Jeg tissa bak en sanddyne, sier Holm.

– Men så gikk det en halvtime og jeg måtte tisse igjen. Etter en ny halvtime måtte jeg tisse enda en gang. Da tenkte jeg «dette var rart.»

Han forteller at det ikke var slik dagen før. Han mistenkte blærekatarr, og valgte å ringe legen dagen etterpå. Han fikk time i løpet av uken. Det var ikke blærekatarr.

Legen tok også en PSA-test, for å sjekke for prostatakreft.

– De prøvene var jo ikke så gode … Jeg fikk time hos urolog. I februar fikk jeg bekreftet at jeg hadde kreft, og at den hadde spredt seg, sier 53-åringen – som er trebarnsfar.

En bærepose med medisiner

Etter diagnosen startet behandlingen. I sommer fikk han strålebehandling og har tatt bort det som er mulig av kreft.

– Men jeg har spredning i en lymfeknute inntil hjertet. Plasseringen gjør at den ikke kan stråles uten å skade hjertet. Risikoen ved å operere er også for stor, så jeg er helt avhengig av at medisinene fungerer.

Han forteller at en gang i kvartalet går han på apoteket og henter ut en bærepose med medisiner.

Holm sier det i dag går bra med han, selv om han går på medisiner og har bivirkninger.

– Jeg jobber 100 prosent. Det er utrolig viktig for meg. Samfunnet betaler for medisinene mine, så jeg synes det er bra å føle at jeg kan yte litt tilbake.

Han roser arbeidsgiveren som har vist mye forståelse, og som har gitt ham tid til å bli bedre.

– Har du noen prognoser for tiden framover?

– Nei, jeg har ikke noen prognoser. Medisinen fungerer kjempebra. Men det er jo ingen som vet hvor lenge den kommer til å gjøre det. Min plan er å bli en gammel mann, og den planen synes legen min også er god. Men jeg er helt avhengig av at de medisinene fungerer, sier Holm.

Test i julegave

Han mener Kreftforeningens kampanje «Menn gjør noe med det» treffer bra.

– Det er viktig å ha lav terskel for å teste seg. Ikke prøv å bortforklare deg selv, for konsekvensen kan være utrolig stor. Det kjenner jeg på selv, sier Holm.

Han mener menn bør tenke «hva er det verste som kan skje om jeg går til legen?»

– Du får enten en bekymring ut av verden hvis det ikke er noe, eller du får tatt tak i om det er noe. Det er ikke noen nedside med å sjekke seg. Jeg tenker mange ganger at jeg burde sett noen signaler før, men det er vanskelig. Til jul har jeg ønsket meg at alle kameratene mine tar en PSA-test.

Tre uker

Camilla Gram, leder i Kreftforeningen Rogaland, forteller at om man er mann har man høyere kreftrisiko enn kvinner.

– Du har faktisk hele 30 prosent høyere risiko enn kvinner for å få kreft, og 43 prosent høyere risiko for å dø av kreft. Dette viser utregninger fra Kreftregisteret. Årsaken til dette er en kombinasjon av genetikk og biologi, livsstilsfaktorer og eksponering for kreftframkallende stoffer på jobb. Kreften har ofte kommet lenger hos menn enn kvinner når den oppdages, sier Gram til RA.

– Dette må vi gjøre noe med! Derfor ber vi alle menn, og de som har menn i livene sine, om å ta symptom i kroppen på alvor. Dersom man kjenner på forandringer etter tre uker, ber vi menn om å ta en tur til legen.

Målet med kampanjen «Menn gjør noe med det» er at færre menn både skal få, og dø av kreft.

– Derfor har vi laget en nettside direkte rettet mot menn med fakta, råd og veiledning til hvordan man skal gå fram om man er usikker; kreftforeningen.no/menn. Sett i lys av tallene, er det utrolig viktig at menn tar signalene på alvor om noe nytt dukker opp i kroppen, og ikke går over. Tidlig oppdagelse gir ofte et lettere og kortere behandlingsløp, og større mulighet for å bli frisk, sier Gram.

– Snakk om det i lunsjen

– Hva kan man gjøre om man ønsker å støtte kampanjen?

– Snakk om dette ved kjøkkenbordet, i lunsjen på jobb, spre ordet i sosiale kanaler eller neste gang du treffer en god venn! Det er egentlig ganske enkelt. Om du kjenner at noe ikke er som det skal i kroppen, sjekk det ut! Oppdages kreft tidlig, slipper man ofte unna med mindre omfattende behandling og man har større muligheter for å bli kreftfri, sier Gram.

Hun understreker igjen at Kreftforeningen ønsker at kreft skal avdekkes så tidlig som mulig.

– Så – til alle menn; gå inn på kreftforeningen.no/menn og les deg opp! Da er du litt mer rustet til å vite hvilke grep du skal ta om du i framtiden kjenner på endringer i kroppen som varer over tid. Forhåpentligvis er de ufarlige, men dersom du sjekker det ut, har du iallfall en bekymring mindre!