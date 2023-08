Inviterer til sykkelfest: – Pynt sykkelen og bli med

Fredag ettermiddag arrangerer Critical Mass en felles sykkeltur de har kalt «sykkelfest» i Stavanger sentrum.

Critical Mass er en global bevegelse som samler hverdagssyklister og andre sykkel- og byentusiaster for å gjenerobre offentlig rom på sykkel.

På Facebook-arrangementet skriver arrangøren at «det er veldig gøy å sykle i byen, men det kan og må bli enda bedre tilrettelagt for sykling, og for andre myke trafikanter. Vi sykler for en enda bedre by, for både store og små»

– Vi oppfordrer alle som ønsker trygge sykkelveier til å delta, og spesielt oppfordrer vi foreldre og barn til å delta for å vise behovet for å også ivareta barns behov, sier Jens Glad Balchen, leder i Rogaland syklistforening til RA.

Han sier alle oppfordres til å pynte sykkelen sin, ta med musikkinstrumenter, flagg, plakater eller kostymer. Glad Balchen røper at det blir is til barna, og premier for beste kostyme og finest pyntet sykkel.

Politikere er invitert

I en pressemelding fra arrangøren påpekes det at Stavanger har vedtatt et sykkelveinett som skal gi alle trygghet og sikkerhet til å sykle i hverdagen. Et sykkelveinett hvor de sårbare syklistene er atskilte fra motortrafikk og fare.

– Men når det kommer til stykket, velger man å ikke bygge sykkelvei. Tre av disse veiene er hovedsykkelrutene inn til Stavanger sentrum fra sør. I St Olavs gate, Muségata/Olav IVs gate og Kongsgata har kommunen sagt det skal være trygge sykkelruter. Nå er sykkelveier på disse strekningene avvist av Stavanger kommune med at «det er ikke plass.» Alle barn, eldre og utrygge syklister blir tvunget ut i bil- og busstrafikken for å kunne sykle til sentrum. Så hvor skal barna sykle? Stavangers politikere har unisont gitt oss valgløfter om at de vil at folk skal sykle, at de vil legge til rette for sykling og at de vil gi sykling en plass i byen. Vi inviterer derfor alle politikere til å være med når vi på fredag klokken 17.00 sykler sammen fra Tou til sentrum og rundt Breiavannet for å vise at syklende barn trenger trygge veier å være på, skriver arrangøren.

Glad Balchen sier at ingen politikere har svart at de kommer, samtidig som ingen har svart at de ikke kommer – så det gjenstår å se hvem som dukker opp.

– Vi håper resultatet av aksjonen blir at politikere og planleggere ser behovet og klarer å bygge sykkelveier også inn til sentrum, sier Glad Balchen til RA.