Mímir i sorg etter at han mistet faren

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mistet faren sin søndag. Kristján Loftsson Guðlaugsson ble 74 år gammel og døde i Torremolinos i Spania, hvor han bodde.

RA har fått tillatelse til å gjengi Kristjánsson minneord som han skrevet på Facebook:

«Pabbi var mitt universitet. Fire ganger til dagen gikk vi med hunden sammen, og han fortalte meg alt som var verdt å vite om verden. Han fortalte meg om Hannibal Barca og hvordan kartagenerne prøvde å innta Romerriket med elefantene sine. Han lærte meg om Pablo Neruda som ga ut dikt som 19-åring og solgte titalls millioner av dem. Han fortalte meg om Grettir den fredløse som slåss mot et spøkelse og overlevde. Og han fortalte meg om Lenin, som bare satte seg på toget en dag i Zürich og forandra verden for alltid. Dessuten fortalte han meg en hel masse ting som sikkert ikke var sanne, men faren min var ikke nordmann og han jobbet heller ikke i faktisk.no. Skaldaleyfi, kaller islendingene det. Løyve til å lyve så lenge du gjør det for at historien skal bli bedre, og ikke for egen vinning. Faren min var dårlig til mange ting, men en ting han var god til var å fortrylle verden. Pabbi var i ordets beste forstand grenseløs. Og han prøvde så godt han kunne å lære meg at jeg kunne gjøre hva som helst, bare jeg satte meg mål om det. For å si det med Neruda: Du gjorde med min verden det som våren gjør med kirsebærtrærne. Nå finnes det ikke lenger noen jeg kan ringe og spørre om hjelp eller tilgivelse. Jeg får bare håpe at jeg kan gjøre like mye for mine barn som du gjorde for meg. Du var en god venn, jeg savner deg».

Kristján Loftsson Guðlaugsson er også tidligere journalist og redaksjonssjef i Rogalands Avis.

Kristján Gudlaugsson Kristján Gudlaugsson, tidligere journalist og redaksjonssjef i Rogalands Avis, er død. (Privat)