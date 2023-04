Konkurs-utvikling bekymrer: − Trist

I perioden fra 1. januar til 31. mars 2023 har 148 bedrifter i Rogaland gått konkurs eller blitt tvangsavviklet. Sammenlignet med samme periode i fjor, var tallet 97, ifølge tall fra Proff. Det er en økning i konkurser og tvangsavviklinger på drøyt 52 prosent.

− Vi ser en trend hvor det stadig blir flere konkurser måned etter måned i Rogaland. Dessuten er det nå flere større bedrifter som går over ende. Denne økningen er bekymringsfull og kan ha konsekvenser for både bedrifter og økonomien i regionen, sier inkassorådgiver Geir Grindland hos Remake Accounting til Rogalands Avis.

Av årsaker til utviklingen, peker han på skyhøye strømregninger, samt ettervirkninger av koronapandemien som særlig har påvirket bedrifter innen reiseliv, servering, og detaljhandel.

Her kan du lese mer om konkurser RA har skrevet om

Geir Grindland er inkassorådgiver i det Kristiansand-baserte regnskapsbyrået Remake Accounting. (privat)

− Under snittet

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland, som for øvrig ikke er i slekt med Geir Grindland, framholder at fylket etter forholdene har hatt relativt få konkurser de siste årene:

− Det har i snitt vært 67 konkurser per kvartal de siste sju årene. I alle de tre siste kvartalene vi har tall fra, ligger vi godt under dette snittet, sier Tone Grindland til RA, og fortsetter:

− Vi er likevel spent på hvordan de neste månedene og årene blir. Inflasjonen fortsetter å øke, det samme gjør renten. Hvordan vil det slå ut på kjøpekraften til folk? Skulle det bli nedgangstider, er det viktig at i hvert fall det offentlige fortsetter å investere.

[ − Dyster utvikling ]

Flere nyetableringer: − Noen vil gå konkurs

I det store og hele går det altså godt med næringslivet i Rogaland, ifølge NHO. Arbeidsledigheten er rekordlav, og bedriftene får ikke tak i nok ansatte til alle jobbene de skal gjøre. I NHOs siste medlemsundersøkelse er bedriftene i Rogaland blant de aller mest optimistiske i hele landet.

− Videre er Rogaland er blant fylkene i landet med flest nye selskaper som etablerer seg. Bare i 2022 var det 5846 nye foretak som ble registrert i Rogaland. Noen av disse vil gå konkurs, slik vil det dessverre alltid være, selv om det er like trist hver gang. Av og til faller også noen av de etablerte og litt større fra, men heldigvis ikke ofte, sier Tone Grindland.

Tall fra Proff viser at det var 2336 nyetableringer mellom 1. januar og 31. mars i 2023, mot 1941 i tilsvarende periode i 2022. Det er en økning i antallet nyetableringer på like i overkant av 20 prosent.

− Alt i alt er jeg positiv på vegne av næringslivet i regionen. Det går godt i fylket, og vi har et næringsliv som er utrolig flinke til å omstille seg. Jeg tror derfor det kommer til å gå bra også framover, og at antall konkurser fortsatt vil være relativt lavt her hos oss, avslutter Grindland i NHO.

[ Fordelene med økt arbeidsledighet ]

[ Margrethe startet egen bedrift: − Ble motivert av tvilerne ]