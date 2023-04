Deler ut pris med millionpremie: Skal fremme nytenking

– Impact Awards er et nytt arrangement som skal koble etablert næringsliv med oppstartsmiljøet. Arrangementet skal fremme Stavangerregionens nytenkende og verdiskapende bedrifter, sier rådgiver i Stavanger kommune, Maiken Ree, til RA.

– «Impact» betyr påvirkning, og vi mener at de bedriftene og personene som er opptatt av å skyve regionen fram i en ny retning bør løftes, legger hun til.

Torsdag 20. april arrangeres Impact Awards på Tou Scene.

– Arrangementet består av et fullpakket konferanseprogram, tre parallelle scener med over 30 innledere, et dryss av priser som skal deles ut og ikke minst 1 million kroner som kan vinnes av en heldig bedrift, sier Ree.

Stavanger kommune skriver på sine nettsider at næringslivet i regionen er godt rigget for å være med og løse de store utfordringene innen grønn omstilling.

– Vi tror at de store gjennombruddene, innovasjonen og disrupsjonen skjer i skjæringspunktet mellom etablert næringsliv og oppstartsmiljøet. Derfor har Stavanger Business Region har gått sammen med Innovation Dock om å skape en helt ny arena hvor de kobler disse to verdenene. Vi skal løfte fram og promotere de organisasjonene og personene som lever for å gjøre en forskjell, skriver kommunen.

De tre ulike scenene er døpt «Transition Stage», «Startup Stage» og «Green Stage», og vil kjøre et parallelt program som besøkende kan plukke og mikse som de vil.

– Kobler sammen det beste

Næringssjef i Stavanger kommune, Anne Woie (Elisabeth Tønnessen//Stavanger Business Region)

Næringssjef i Stavanger kommune, Anne Woie, beskriver Impact Awards som en unik kobling mellom det etablerte næringslivet og gründermiljøet.

– Vår regions unike kompetanse fra 50 år med problemløsing fra energibransjen vil bidra til å løse globale utfordringer og åpne nye markeder for næringslivet. Vi har de siste årene utviklet et solid miljø for gründere i regionen, og i 2021 slo vi alle rekorder innen nyetableringer av bedrifter. Med Impact Awards får vi koblet det beste innen næringslivet, enten du har holdt på i 2 måneder eller 40 år, sier Woie.

Stor interesse

Rådgiver Maiken Ree kan fortelle at det stadig renner inn påmeldinger.

– Men det er fortsatt ledige plasser- hvis du er rask, sier hun.

Ree sier at målgruppen er alle som er opptatt av næringsliv og utvikling av regionen, oppstartsbedrifter, etablert næringsliv, akademia og andre som vil gjøre en forskjell, eller impact.

– Vi er veldig spente på mottakelsen, og håper og tror at det blir en dag med stor nytteverdi og ikke minst en inspirasjon for alle besøkende, sier Ree.

Løfter fram de som gjør en «impact»

– Innovation Dock har i snart 10 år bistått oppstartsselskaper i regionen. Vi har nå fått med solide partnere fra næringslivet hvor vi sammen skal lage en møteplass hvor de små treffer de store, og ideer og innovasjon kobles med utfordringene vi skal løse sammen. Impact Awards skal løfte fram og hedre både individene og selskapene som går foran og gjør en «impact», sier Pia Warland, daglig leder i Innovation Dock.

Impact Awards er støttet av aktører som Sparebanken Vest, Sopra Steria, UiS, Equinor og DNB.

