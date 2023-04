Svak krone skremmer ikke «reisesyke» nordmenn

− Nordmenn er absolutt i full gang med å planlegge og bestille sommerferien 2023. Salget ligger nå hakket over nivået før pandemien i 2019, og nærmere seks av ti reiser er allerede solgt, både nasjonalt og fra Stavanger, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo, til Rogalands Avis.

Hun kan videre fortelle at Hellas utmerker seg som sommerens desidert mest populære ferieland, og at Kreta er den ultimate storfavoritten, etterfulgt av Rhodos og regionen Epirus på det greske fastlandet med byer som Parga og Sivota.

− Kroatia holder også fortsatt koken, og i år flyr vi direkte dit fra Sola hele to ganger i uken. Salget hit går over all forventning, i likhet med bestillingene til nyheten Bulgaria, sier Riviera.

Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo. (Fotograf Johnny Syversen)

Også reisebyrået Ving kan melde om at de fleste som har bestilt sommerferie har valgt de tradisjonelle, kjente og kjære reisemålene rundt Middelhavet:

− Våre største reisemål er Mallorca, Kreta, Rhodos og Kypros. Generelt er salgstakten høy, og noen reisemål har passert 70 prosent solgte reiser. Reisemål som Bulgaria og Tyrkia hadde en litt tregere start, men selger for fullt nå, sier norgessjef Marie-Anne Zachrisson til RA.

− Bestiller reiser som aldri før

Vi går inn i en sommer med historisk svak krone. Det var kun en liten periode under pandemien at kronekursen var svakere. Euroen, for eksempel, har svekket seg 15 prosent mot norske kroner. Dette betyr at vi får mindre for pengene i Syden denne sommeren. På toppen av det hele har prisene økt i mange europeiske land, noe som gir feriereisende nordmenn en «dobbeltsmell».

Men reisebyrået Apollo merker ikke veldig mye til det generelt økte prisnivået og den svake kronen.

− Nordmenn bestiller reiser som aldri før, og det henger nok mye sammen med at sommerferien er årets høydepunkt for mange. Vi gjennomførte en landsdekkende undersøkelse i høst der vi, blant annet, spurte hva folk ønsket å prioritere og spare penger til i år, og da svarte nærmere 50 prosent at reiser var høyt oppe på prioriteringslisten, sier Riviera.

− Når det er sagt, byr en tradisjonell pakkereise på mulighet til å delbetale kostnaden, noe vi sjeldent kan dersom rutefly og hotell bestilles hver for seg. Vi ser også en økt etterspørsel etter rimeligere reisemål, og Hellas og Bulgaria triumfer eksempelvis Spania. Små, lokaleide hoteller selger i tillegg langt bedre enn store, internasjonale resorts, men dette er en trend vi har sett i flere år, fortsetter hun.

Eline Hyggen Skari, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian. (Thomas Brun / NTB Kommunikasjon)

Flyselskapet Norwegian rapporterer om at bookingtallene deres er betydelig høyere nå enn på samme tid i fjor, så nordmenn er uten tvil godt i gang med å planlegge sommerferien i år.

− Vi har satt inn den kapasiteten vi har for sommeren og har på programmet 300 ruter til 114 destinasjoner, og forventer at det blir en travel sommer igjen. Våre tradisjonelt mest populære sommerdestinasjoner i landene rundt Middelhavet som Hellas, Spania, Italia og Frankrike. På enkelte av flygingene i fellesferien ser vi at det begynner å bli få ledige seter, spesielt til Spania og Hellas, sier Eline Hyggen Skari, senior kommunikasjonsrådgiver, til RA.

Tonje Sund er norsk pressesjef i SAS. (SAS)

SAS ser også at reiselysten definitivt er tilbake med stor pågang foran sommersesongen.

− Vi vil ha mer enn 5000 ukentlige flyvninger i sommer. Nylig meldte vi at vi legger til ytterligere ti ruter og flere avganger denne sommeren og høsten for å imøtekomme den økende etterspørselen etter reiser. Middelhavet og destinasjoner som Alicante, Malaga, Mallorca, Split og Sicilia er definitivt populære, sier pressesjef Tonje Sund til RA.

− Vi legger også til flere innenriksflyvninger. Norge er et fantastisk vakkert ferieland, og norgesferie er en trend vi ser at fortsetter, der både Vestlandet og Nord-Norge naturligvis er populært, sier hun videre.

Strammere budsjett påvirker bestillingene

Samtidig ser også Norwegian at vi mer enn tidligere viser større interesse for reiser til Makedonia, Bulgaria og Albania. Dette er land som regnes som rimeligere å feriere i.

− Mange benytter lavpriskalenderen vår, og spesielt om de kan være litt fleksible på reisetidspunkt og reisemål, kan de finne rimelige flybilletter der, sier Hyggen Skari, og fortsetter:

− Bestillingsmønstrene er likevel mer likt det vi kjente i tiden før pandemien brøt ut. Det er derfor viktig at de som må reise på bestemte tidspunkt er tidlig ute for å sikre seg plass. Dette også fordi prisene styres av tilbud og etterspørsel, og de rimeligste billettene er de som ofte går først.

Norwegian flyr direkte fra Sola til Split, Dubrovnik Antalya, Nice, Mallorca, Barcelona, Alicante, Malaga, Paris, London, Krakow og København i sommer. Fra Sola er det per i dag mest trykk på reiser til Split, Malaga og København, ifølge flyselskapet.

Reisemål som Bulgaria og Tyrkia hadde en litt tregere start, men selger for fullt nå, melder reisebyrået Ving. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

− Koster 2000 kroner mer

Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i Tui, sier at ikke de heller ser noen stor effekt av dagens økonomiske situasjon på bestillingsmønsteret til kundene.

− Vi ligger på nivå med 2019, og vi regner med å måtte øke kapasiteten for sommeren hvis det fortsetter som nå, sier Aspengren til RA.

− Gjennomsnittsprisen på en pakkereise ligger om lag 2000 kroner høyere i år enn i fjor, men det kommer jo veldig an på hvor og når du reiser. Prisene kan variere mye, og reguleres av tilbud og etterspørsel, legger hun til.

Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i Tui. (TUI)

− Bestilte allerede i fjor sommer

Zachrisson i reisebyrået Ving ser at kundene deres tidlig begynte å planlegge årets sommerferie:

− De fleste begynner å fokusere på sommerferien i romjulen, mens de aller mest ivrigste bestilte sommerferie allerede i fjor sommer da vi hadde salgsstart på sommer 2023. Til tross for strammere privatøkonomi og dyrere reiser, ser det ut til at mange familier prioriterer sommerferie i utlandet, sier hun.

Marie-Anne Zachrisson, norgessjef i Ving. (Ving)

Aspengren i Tui, sier at de har hatt et jevnt salg helt siden januar, og det er en stor andel barnefamilier som planlegger sommerferie. Det er først og fremst juli måned som bookes nå, ifølge henne.

− Det er stor sett solsikre Sør-Europa vi ønsker oss til i sommer, som tidligere. Tyrkia og Bulgaria selger godt, og dette er rimeligere destinasjoner der du får mye ferie for pengene. All Inclusive er også populært for sommeren. Det gjør det veldig mye enklere å planlegge feriebudsjett, spesielt hvis dere er en stor familie som reiser, sier Aspengren.

