Dette skal gjøre 2023-russen tryggere

I samarbeid med russepresidentene har Rogaland fylkeskommune laget strykemerker til russen i Rogaland. Strykemerkene med QR-kode skal gjøre russetiden tryggere og mer inkluderende.

Russen får utdelt to strykemerker. Det ene har budskap om en trygg russetid og består av en QR-kode som leder russen inn på nettsiden til Rogaland fylkeskommune. Her russen finner informasjon om hvem som kan hjelpe om de skulle havne i en vanskelig situasjon.

Det andre strykemerket skal bidra til inkludering, og har fått budskapet «Rogalands-russen 2023». Målet er å styrke samholdet blant russen på skolene i Rogaland, på tvers av grupper.

– Jeg synes strykemerkene ble veldig fine. Det synes hele russestyret mitt. Dessuten har det vært spennende å få være med på designprosessen, sier russepresident på Sola videregående skole, Emma Sijamhodzic Sandbæk i en pressemelding fra fylkeskommunen.

– QR-koden gir russen en trygghetsfølelse. Dersom du havner i en krisesituasjon og glemmer alt du kan, da er det greit å kunne skanne koden og få opp den hjelpen man trenger, sier russepresidenten videre.

Russepresident på Sola videregående skole, Emma Sijamhodzic Sandbæk: – QR-koden gir russen en trygghetsfølelse. (Rogaland Fylkeskommune)

Som en del av arbeidet for en trygg og inkluderende russetid, har Emma og de andre russepresidentene i Rogaland vært med på å utvikle strykemerker til russen. Håpet er at flest mulig av årets russ skal stryke merkene på russedressene sine.

Fylkesordføreren er fornøyd

– Russetiden skal være en velfortjent og morsom feiring, men vi vet at den dessverre kan virke ekskluderende på mange. Derfor samarbeider Rogaland fylkeskommune med både russen, politiet og konfliktrådenes SLT-koordinatorer blant andre, sier fylkesordfører, Marianne Chesak.

Sammen jobber alle disse med å kartlegge utfordringer knyttet til russefeiringen og bidra til at den blir en positiv opplevelse for flest mulig.

Disse merkene kan strykes på russedressene. Dersom man scanner QR-koden får man opp informasjon om hva man skal gjøre dersom man er i en krisesituasjon. (Rogaland fylkeskommune)

STG: Vil unngå at ungdom sitter igjen med vansker og rulleblad

Sentral tiltaksgruppe (STG) ble etablert i Rogaland i 2019. STG består av medlemmer fra Rogaland fylkeskommune, politiet og konfliktrådenes SLT-koordinatorer (som samordner rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge).

I år har gruppen som mål å følge opp russefeiringen gjennom å støtte skolen, russestyrene og foreldre for en best mulig feiring. På lang sikt er målet å bidra til en endring av feiringen til en avgangsmarkering som inkluderer alle elever og reduseres i omfang eller eventuelt flyttes til etter eksamen.

– Målet er å oppnå en felles avgangsfeiring, som inkluderer alle elever, uavhengig av utdanningsprogram, kulturell tilhørighet, økonomi, religion, funksjonsmangfold og/eller seksuell identitet, sier rådgiver i Rogaland fylkeskommune og leder for tiltaksgruppen, Hilde Blesvik og fortsetter:

– På sikt ser vi for oss en feiring som avgrenses i tid, som gjør at ungdommen ikke risikerer å sitte igjen med psykososiale-, økonomiske vansker eller et rulleblad.