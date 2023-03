Studentene vil ha flere alkoholfrie arrangement: - Stor interesse for Afternoon Tea

Fra London til Ullandhaug

Studentene Henrik Kristensen (23) og Fredrik Kirkøen (23) studerer hotell ledelse ved universitetet. De synes Afternoon Tea er et godt tilbud til studentene.

– Jeg har vært på Afternoon Tea før. Jeg har reist en del så da har jeg blant annet vært med familien til Abu Dhabi og London. Det var litt mer utvalg der, det var også tre-fire «te kelnere» som fylte på teen.

Videre fortsetter han:

– Jeg klager absolutt ikke på servicen her. Det er et veldig gøy initiativ, jeg kunne definitivt ha kommet på dette igjen, sier Kirkøen til RA.

Studiekompisen Kristensen er imponert over det universitetet har fått til.

– Det er bedre opplegg enn det jeg hadde trodd. Det var over forventningen, sier Kristensen.

Bordene på bokkafeen var flott pyntet opp med friske blomster i anledning Afternoon Tea. (Karoline Mosland)





SHoT undersøkelsen fra 2022 kartlegger studentenes helse og trivsel. Undersøkelsen viser at 63 prosent av studentene ønsker arrangementer uten alkohol. Elisabeth Faret merker at de mest besøkte arrangementene på universitetet er de som ikke inneholder alkohol.

Ensomhet blant studenter

– Det mest populære arrangementet for studentene er lavterskel og sosiale arrangement. Blant disse er vaffelmandag som er i regi av studentpresten på UIS. Vi I SiS sponser vaffelrøren, som raskt økte fra 3 liter til 30 liter. Vi ser at arrangement som er regelmessig er de arrangementene som er mest populære, sier Faret til RA.

SHoT undersøkelsen viser at 29 prosent av studentene ofte eller svært ofte føler at de savner noen å være sammen med. Det har gått ned fra det urovekkende tallet som lå på 54 prosent i 2021 under pandemien. Faret håper at arrangement på dagtid er en god mulighet for studenter å bli kjent med nye på.

– Arrangement som skjer på dagtid er mest besøkt. For eksempel «Coffe around the world» der du kan få en billig kopp kaffe og ha samtaler med andre studenter. Det arrangerer vi hver torsdag i bokkafeen, sier Faret.

Afternoon Tea er et nytt tilbud universitetet har kommet med, det skal arrangeres den siste fredagen i måneden ved bokkafeen på Ullandhaug.

Eli Vibeke Eriksen er en av studentene som deltok på Afternoon Tea med studievenninner forrige fredag. (Karoline Mosland)





Fullbooket

Janne Lise Husebø er initiativtakeren bak Afternoon Tea. Hun merker en interesse for arrangementet blant studentene.

– Når vi har arrangementer på campus kommer studentene, de vil liker at vi har det nærme der de er, sier Husebø til RA.

Forrige Afternoon Tea var fullbooket. Den neste som holdes siste fredag i mars er også snart full.

– Det er mange som ringer meg eller sender mail, vi har ikke plass til å ta imot alle. I dag startet vi med 22 stykker, kanskje vi klarer å øke antallet litt neste gang, sier Husebø.

Hvorfor det var akkurat Afternoon Tea som ble det nye arrangementet på bokkafeen var ifølge Husebø på grunn av lokalene.

– Bokkafeen har rett atmosfære for Afternoon Tea. Vi har også flinke medarbeidere i SiS kafe som hjelper oss å sette i stand, sier Husebø.

Ifølge Husebø er det en riktig måte å spise Afternoon Tea på.

Menyen på bestod av Sandwichs, scones, makroner, brownies og jordbær. Det ble selvfølgelig servert te til måltidet. (Karoline Mosland)

– Vi har med klassikerne. Du begynner med sandwich, så scones også avsluttes det med noe søtt. Du jobber deg oppover fatet, sier Husebø.